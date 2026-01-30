萬海新造船爾春輪2月交付 投入東地中海航線營運

萬海今日在上海外高橋造船公司舉行「WAN HAI 711 爾春輪」命名典禮。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 萬海今日在上海外高橋造船公司舉行「WAN HAI 711爾春輪」命名典禮。萬海表示，「WAN HAI 711爾春輪」是萬海航運與上海外高橋造船公司首次合作2艘7,000TEU級系列船舶當中第1艘，預計2月初交付後投入萬海航運遠東－東地中海航線營運。

萬海指出，此系列船舶全長272公尺，寬42.8公尺，最大吃水15公尺，採用新型主機搭配多項環保節能設計，其中船艏導風罩與艉軸節能裝置的整合設計，有效降低燃油消耗與廢氣排放，兼顧節能減排與長期營運需求。

萬海航運持續擴大船隊規模，過去五年總船隊數從92艘增加至124艘，整體運能由 29 萬 TEU 成長至約 60 萬 TEU；「 WAN HAI 711 爾春輪」交付後，在萬海新船佈局方面，未來總計將有35 艘新船待交付。隨著船隊規模與運能的持續提升，將進一步強化航線覆蓋與艙位調度彈性，有助於提升航班穩定度與運輸可靠性，為客戶提供更優質完善的海運服務。

