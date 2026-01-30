靠ChatGPT賺翻！這10招用AI就能輕鬆賺錢 時薪4500元不是夢

越來越多人開始利用ChatGPT等AI工具，創造額外收入。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕用副業賺取額外收入越來越普遍，也更容易上手。美媒報導，越來越多人開始利用像ChatGPT這樣的AI工具，以更聰明的方式工作、簡化日常任務，並在不增加額外工作的情況下創造額外收入。即便是初學者，也能透過簡單且有創意的方法，開始在線上賺錢。以下是10種適合初學者，使用ChatGPT賺取額外收入的方法。

1.家教：如果你擅長某些科目，家教是賺取額外收入的好方法。無論是數學、寫作或英文，ChatGPT都能即時生成練習題、測驗題或學習指南，並可依學生年級或學習目標量身打造。不過，在使用ChatGPT製作教材前，務必核對內容的正確性，因為AI可能會出現錯誤。報導指，家教的時薪通常從10美元到150美元不等（約新台幣313至4707元），不同平台可能會抽佣，也會影響實際收入。

請繼續往下閱讀...

2.虛擬助理（Virtual Assistant）：作為虛擬助理，你可以協助小型企業主、創業者、自由工作者等忙碌專業人士處理各種事務。你可以專注於數位行銷、社群管理或客戶服務等工作。ChatGPT可以幫你生成社群貼文文案、撰寫電子郵件、安排行程與日曆等，讓你提供更多服務而不需高深技術，提升工作效率。

3.旅遊規劃師：旅遊規劃師協助客戶安排行程、尋找優惠、製作旅遊計畫。ChatGPT可提供目的地建議、生成每日行程表，撰寫個人化旅遊指南與建議，並依客戶興趣與預算調整。它還能幫你製作行李清單和常見問題文件，讓你更高效地服務更多客戶。旅遊規劃師通常靠訂單佣金或服務費賺錢，作為副業，每月收入可從數百到數千美元不等，依時間投入而異。

4.內容撰寫與編輯服務：ChatGPT是創作內容的強大工具。你可以用它撰寫部落格文章、網站內容、新聞稿，或協助編輯內容。不過，部分公司對使用AI生成內容有規範，因此務必遵守相關規定。此外，完全依賴 AI 生成內容可能無法擁有著作權，除非加入你自己的創意加工，否則可能涉及抄襲問題。

5.履歷與求職信撰寫：ChatGPT可分析職務描述，突出相關技能，協助撰寫吸引人且結構清楚的履歷與求職信。對於履歷顧問或職涯老師，這可幫助提供更高效率、個人化的服務，提升客戶面試機會。但仍需避免完全依賴AI，否則履歷可能缺乏競爭力。

6.社群媒體管理：幫助企業或專業人士管理社群媒體，保持線上曝光與互動，是ChatGPT的另一大用途。它可生成貼文點子、撰寫文案、找出相關標籤，也能協助整理內容日曆，確保貼文規律且符合品牌調性。

7.語言翻譯服務：若你精通多種語言，可使用ChatGPT協助翻譯，加快翻譯流程，再自行校對以確保正確性。記得你仍需具備一定語言能力，因為AI翻譯並非完美。

8.數位產品販售：你可以在Etsy或其他平台販售數位產品，如可下載的規劃表、步驟指南、預算追蹤表等ChatGPT可協助快速製作這些產品，幫你建立穩定收入來源。

9.線上課程與工作坊：使用ChatGPT協助設計課程大綱、教材與作業，並在相關平台販售。你可設定課程價格，每有人報名即可獲得收入。平台會處理付款與課程發放，方便觸及廣大受眾。也可提供課程組合、分級收費或訂閱制，提高收益。

10.YouTube頻道：創立YouTube頻道也是賺錢方式之一，ChatGPT可協助想影片主題、撰寫標題與說明，提高觀看率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法