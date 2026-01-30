熱錢大逃殺！新台幣爆量重挫1.41角 收31.468元

熱錢大逃殺！新台幣爆量重挫1.41角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走低，盤中賣壓湧現，大盤指數下殺近500點；新台幣兌美元匯率午後在外資熱錢大舉匯出下，貶勢加劇，最後收在31.468元、重貶1.41角，匯價連2黑，成交量28.475億美元，為今年以來最大量。

台股今天大跌472.52點，收在32063.75點，三大法人合計賣超636.84億元。其中，外資一口氣賣超512.39億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早以31.36元開出，盤中最低觸及31.478元。匯銀人士推估外資單日匯出資金逾10億美元，量能相當驚人，研判今日外資賣超後資金尚未完全匯出，下週一台幣仍有續貶壓力，不排除再度回測31.5元關卡。

惟今年以來新台幣大致於31.3元至31.7元間震盪，目前尚未脫離此盤整格局。後續可先觀察今晚美股表現與國際資金動向，而美國總統川普仍是金融市場最大變數之一。

儘管週五新台幣放量重貶逾1角，單週仍升值1.1角或0.35%，週線翻紅。今年的第一個月份，新台幣小貶3分或0.1%，月線收黑。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.26%，主要亞幣全面走貶，其中韓元重挫0.62%，為當日最弱亞幣；新台幣貶值0.45%，貶幅居次；日圓下跌0.32%、新幣貶0.28%。相較之下，被美國財政部點名「嚴重低估」的人民幣表現最為抗貶，僅小跌0.04%。

美國財政部今日公布半年一次的匯率政策報告，台灣、中國、日本、韓國、愛爾蘭與瑞士等國續列觀察名單，並新增泰國在內，合計共有10個經濟體被列入觀察。

報告中特別點名中國匯率政策透明度不足，認為人民幣匯率被低估，並警告未來若有具體證據顯示中國透過正式或非正式管道干預匯率、阻止人民幣升值，仍可能被列為匯率操縱國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法