別被漲價偷走錢！今年這7筆開銷恐讓你「荷包大失血」

〔財經頻道／綜合報導〕別讓這些漲價突襲你的財務！美媒報導，儘管近期的通膨數據看起來比疫情高峰時緩和，但你的荷包可能還沒收到這個訊息。根據美國調查，多項生活必需品的價格上漲速度仍快於整體通膨率。以下是2026年最可能讓你荷包受損的7項開銷。

1.健康保險費：保費上漲主因是醫療成本增加，加上強化保費稅收抵免到期，許多投保人實際支付金額將大幅增加。就算是公司提供的團體保險，也無法完全免除影響。大型企業的成本預計會顯著上升，而這些費用通常會轉嫁給員工，透過薪資扣款增加負擔。

2.公用事業費用：住宅用電價格在2026年平均預計上漲約4%，主要因必要基礎建設更新及數據中心需求增加所致。若你家使用天然氣供暖，情況可能更糟，由於燃料庫存緊縮與氣候預測偏冷，天然氣費用也預計上漲。

3.食材與日常雜貨：雖然整體食品通膨趨緩，但部分品項仍在漲價。根據美國農業部（USDA）的食品價格展望報告，牛肉價格因牛群減少而居高不下，而咖啡豆全球價格上漲，也讓你的早晨一杯咖啡更貴。值得注意的是，即便通膨趨緩，價格通常不會回到之前的低點，只是漲幅放慢。

4.外食：餐廳因人力成本與食材價格上漲，也將這些成本轉嫁給消費者。根據預測，2026年外食價格漲幅將超過雜貨，平均上升近5%。

5.寄送包裹：寄送包裹的費用也將增加。

6.智慧型手機：若你打算換新機，可能要再等等。高階智慧型手機因加入AI功能與更快處理器，價格持續上揚。

7.汽車與房屋保險：房屋保險費近年大幅上漲，尤其對位於強風及野火等天然災害頻繁地區的屋主影響更大，2026年漲勢可能持續。汽車保險也差不多。即便安全駕駛者的保費相比過去幾年的大幅上漲趨於穩定，但維修成本上升與理賠頻繁，使保費仍維持高位，這種趨勢短期內不會改變。

