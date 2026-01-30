南科30年盛典 邀台積電共同營運長秦永沛今晚開講

南科慶祝成立30年，今天晚上舉行「南科 30・共好前行交流活動」。（資料照，南科管理局提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕南科慶祝成立30年，今天晚上舉行「南科 30・共好前行交流活動」，邀請數百位產官學研醫代表、歷任推動者及重要合作夥伴與會，並特別邀請台積電共同營運長秦永沛進行演講，接著頒發對南科發展有卓越貢獻的廠商，以肯定產業界長期投入與協力，強化產官學研醫夥伴關係，迎向南科下一階段永續成長。

南科管理局表示，南部科學園區自1996年設立以來，從昔日甘蔗田轉型為具國際競爭力的高科技產業聚落，成果卓著。30年來，由於來自諸多合作夥伴鼎力相助，才能成就今日榮景。為回顧園區發展歷程、展望未來產業趨勢與合作契機，特別於今（30）日（星期五）5點起在高鐵台南站的大臺南會展中心舉辦「南科 30・共好前行交流活動」。

這場活動也頒發「功在南科」獎項給相關廠商，南科磐石獎由台積電獲得，為南科營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的廠商。卓越成長獎包括緯穎科技服務股份有限公司因AI伺服器動能強勁，近年營業額高速成長；台灣賽孚思科技股份有限公司（台灣默克集團）於高雄園區打造半導體科技旗艦園區，近年營業額高速成長；川益科技股份有限公司因產能滿載，近年營業額高速成長。

創園先鋒獎共9家獲得，包括群創光電為南科首家進駐光電業者；台灣神隆為南科首家進駐生技業者；台灣應用材料為南科首家進駐外商；全訊科技為南科首批進駐通訊業者；宏捷科技為南科首批進駐通訊業者；直得科技為南科首批進駐精密機械業者；台灣康寧顯示玻璃於南科設立臺灣首座LCD玻璃基板製造廠，作為深耕臺灣第一步；南茂科技為南科首家完工半導體業者；萬潤科技為高雄園區首家進駐業者。

永續經營獎包括華邦電子獲TSAA（台灣永續行動獎）及TCSA（台灣企業永續獎）最多獎項的南科廠商；台達電子為南科廠為首座「鑽石級」綠建築廠辦；聯電獲最多次工作平權優良事業單位，並於南科設立首座循環經濟資源創生中心。

