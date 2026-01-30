台灣去年人均GDP超日韓 經濟成長率居4小龍之冠

台灣去年人均GDP超越日本及南韓。（路透資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年4季GDP成長概估12.68%、創38年來單季新高，2025年經濟成長率達8.63%、創15年新高，高居亞洲4小龍之冠，遙遙領先新加坡的4.8%、香港3.5%及南韓1%；此外，台灣去年人均GDP概估3萬9477美元，超車日本及南韓。

主計總處表示，根據國際貨幣基金（IMF）預測，2025年日本人均GDP（國內生產毛額）約3萬4713美元、南韓為3萬5962美元，台灣概估3萬9477美元，已超過日本及南韓，除了我國經濟成長率遙遙領先之外，也跟匯率波動有關，日圓及韓元相對美元貶值較多。

外界擔心對美投資響我國經濟表現，主計總處專門委員江心怡表示，台積電2020年宣布赴美設廠，自2021年至2025年，台灣民間投資平均年增超過6%，經濟成長率平均超過4.8%，顯示企業陸續對外投資進行全球布局，國內投資動仍持續進行，因市場需求很強，帶動國內投資及生產，沒有排擠國內投資。

