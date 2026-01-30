自由電子報
勞保普通傷病給付開放線上申辦 估提早3至5天入帳

2026/01/30 15:47

勞動部開放勞保傷病給付線上申辦。（勞動部提供）勞動部開放勞保傷病給付線上申辦。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞保被保險人請注意，以往僅能書面申請的勞保普通傷病給付，今（115）年1月20日起，正式開放線上申辦，勞工可至「勞保局 e 化服務系統」線上填寫申請書，將診斷證明等單據拍照上傳，由公司（投保單位）線上確認後完成申請程序，符合請領規定的案件，可提早約3至5個工作天入帳。

勞動部指出，被保險人在勞保加保有效期間內遭遇普通傷病，「住院」診療不能工作，導致無法獲得原有薪資，自不能工作的第4日起，可申請勞工保險普通傷病給付。原本的傷病給付申請流程，被保險人需填寫「勞工保險傷病給付申請書及給付收據」，並附上醫院開立的診斷證明書寄送至勞保局，才完成申請手續。

自115年1月20日起，勞保局開放被保險人可使用「自然人憑證」或手機行動電話認證的方式，登入「勞保局 e 化服務系統」（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/home）填寫申請傷病給付相關資料，投保單位若已是E化單位，完成「線上確認」後，即可完成申請程序。

勞動部表示，開放線上申辦，可讓剛剛出院的勞工，在家中就可申辦，省去臨櫃及郵寄時間，申辦程序完成翌日即受理，符合請領規定的案件，可提早約3至5個工作天入帳。除了可以個人申辦，也提供投保單位代為線上申辦，被保險人可填寫同意書委由單位申辦即可，但必須注意的是，線上申辦的前提，是該投保單位已是「E化單位」。

