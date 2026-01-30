市場氛圍偏多 燁輝2月盤價開漲盤

燁輝2月盤價開漲盤。鋼材示意圖。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕近日鋼市加溫，鋼價穩定推升，市場情緒轉趨正向，燁輝（2023）今（30日）公布2月內銷及3月外銷盤價，內銷鍍鋅、烤漆每噸漲500元，外銷則是漲10美元。

燁輝指出，2026年美國對各主要貿易夥伴「對等關稅」 逐步統一為 15%，政策方向趨於明朗，促使全球供應鏈調整加速，帶動景氣回溫。且中國2025年全年產量為9.5億噸，創7年來新低。配合自今年起實施鋼材出口管制措施，預期今年中國鋼鐵產量將進一步下修。此外，中國國家發改委指出將推出2026-2030年擴大內需策略實施方案，有助加速鋼市供需 平衡，帶動亞洲行情逐步回溫。

請繼續往下閱讀...

原物料行情與市場部分，鐵礦砂價格 1 月雖呈現震盪，平均每噸依舊達106美元；澳洲煤礦價格平均每噸站上190美元。煤、鐵原料價格居高對鋼價形成支撐，上海熱軋現貨目前逼近每噸3400人民幣。中國已將擴大刺激內需列為主要任務，再者美國通膨可控、國內經濟韌性仍強，歐盟CBAM正式實施，進口防衛措施也將推出， 促使歐美兩大市場鋼材價格呈現「易漲難跌」的格局。

燁輝認為，今年整體市場氛圍偏多，進一步促成亞洲各主要包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼、中鴻等鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，顯示各方看待鋼市趨於樂觀，主基調「穩步向上」，且關稅政策確立讓台灣得以站穩腳步，燁輝盼與下游共榮共利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法