創意證實成功拿到下一代CPU訂單 全力爭搶台積電產能

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠創意（3443）今日召開法說會，創意因成功拿下Google CPU以及大型CSP（雲端服務提供商）AI ASIC訂單，去年營運大好，營收與獲利創下歷史新高，創意總經理戴尚義表示，現在已成功拿下大客戶下一代CPU產品，CPU不只一個客戶，去年開始和大客戶討論向台積電（2330）爭取今年更多的產能，現在也正全力搶產能，今年可拿到的CPU產能比去年更多，量產業務今年有望延續去年強勁成長力道，NRE（委託設計）成長相對有難度。

至於ADAS（自動駕駛輔助系統）業務，中國、歐洲客戶已開始量產，北美客戶專案也在進行中，對於今明兩年展望相當樂觀。

請繼續往下閱讀...

創意因拿下Google CPU大單，自去年第三季營收開始跳增，Google下一代CPU訂單也順利到手，戴尚義指出，CPU客戶不只一個，現在正全力向台積電爭取產能，2025年北美客戶營收佔三分之二，會更穩健走下去，NRE今年展望雖持平，但未來也會起飛，矽光子專案正在進行中，預計最快明年開始貢獻，HBM（高頻寬記憶體）相關業務也積極發展中。

創意去年營收與獲利同創新高，去年合併營收達341.41億元、年增36.32%，稅後淨利37.69億元、年增9.2%，每股稅後盈餘28.13元，但因為量產比重拉高，去年第四季毛利率降至19.0%，去年全年毛利率為24.76%，為近13年低點。創意財務長廖俊杰指出，因NRE業務成長有難度，今年毛利率恐呈現下滑趨勢，但不會低於上季的19%，此外，今年超強算力中心開始運作，營業費用將增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法