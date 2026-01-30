連續13年增加 日本外籍勞工突破257萬人創新高

汽車維修是雇用外籍勞工最多的日本行業別之一。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《共同社》報導，日本厚生勞動省30日公布的數據顯示，截至2025年10月底，日本境內的外籍勞動者達到破紀錄的257萬1037人，較上年增加11.7％，且已連續13年創新高。

在勞動力短缺的背景下，外籍勞工成為日本就業市場一大主力。據統計，從外籍勞動者的國籍來看，越南勞工最多達到60萬5906人，之後依次是中國的43萬1949人（占整體的16.8％）、菲律賓26萬869人（10.1％）、尼泊爾23萬5874人（9.2％）、印尼22萬8118人（8.9％）。

另從行業來看，製造業雇用外籍勞動者最多，達到63萬5075人。其次是汽車維修、安全保障等服務業（不含餐飲等），為39萬1946人（占整體的15.2％）。其他占比較高的還包括批發與零售業34萬687人（13.3％）、住宿與餐飲業31萬9999人（12.4％）。增幅最大的是包括護理在內的醫療福利行業，增幅為25.6％。

雇用外籍勞工的單位數量也創新高，增加8.5％至37萬1215家。其中，員工數不足30人的單位占63.1％。

從在留資格來看，包括工程師和經營者在內的「專門技術職」以33.7％的占比位列第一，總計達到86萬5588人。其中屬於人手短缺嚴重行業且可立即上崗工作的「特定技能」為28萬6225人，增加38.3％。

人數較多的都道府縣依次是東京65萬2251人、愛知24萬9076人、大阪20萬8051人。

日本眾議院即將在2月8日改選，各黨針對外國人政策的主張存在對立，包括嚴格設定接納條件、多文化共生等，已成為選舉主要爭論點之一。

