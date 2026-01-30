曾是月光族！44歲女3年內還清3千萬債務 如今年收逾785萬

Naseema McElroy在短短不到3年內，靠著堅定的還款計畫，清償近100萬美元債務。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名44歲女子曾是典型「高薪月光族」，卻在短短不到3年內，清償近100萬美元（約新台幣3142萬元）債務，徹底翻轉自己與金錢的關係，從表面光鮮、實際月光的高薪族，走向財務自主的人生階段，如今年收入超過25萬美元（約新台幣785萬元）。

《CNBC》報導，2015年，Naseema McElroy是一名婦產科與待產室護理師，年收入超過20萬美元（約新台幣628萬元），生活條件看似優渥。然而，她當時背負著沉重債務，包括近58萬美元（約新台幣1822萬元）的房貸、18.5萬美元（約新台幣581萬元）的學生貸款、7萬美元（約新台幣220萬元）的舊公寓貸款，以及一筆為購屋而向退休帳戶借出的2.2萬美元（約新台幣69萬元）貸款。

請繼續往下閱讀...

在高房價與高生活成本壓力下，即便收入不低，McElroy 仍感到「每個月都在追著帳單跑」。她甚至曾因手頭拮据，向家人借錢支付新家的基本裝修費用。這樣的狀況，讓她開始質疑自己的財務狀態，是否出了根本性的問題。

轉捩點出現在2015年。當時她是一名育有幼女的單親媽媽，對未來的不確定感迫使她正視現實。她開始系統性檢視自己的收支狀況，首次完整記帳，並採取「雪球式還債法」，優先清償金額較小的債務，同時維持其他貸款的最低還款額，逐步降低整體負債。

在嚴格預算管理與持續加碼還款下，McElroy於2015年償還超過20萬美元（約新台幣628萬元）債務，2016年再清償近8萬美元（約新台幣251萬元）。即使期間結婚、承接配偶部分債務，仍未中斷還債進度。她並未完全壓縮生活品質，而是將消費轉為「有意識的選擇」，在可控範圍內安排家庭旅遊與休閒支出。

2017年，她再次面臨人生重大變化。當年5月，她申請離婚，需支付1.5萬美元（約新台幣47萬元）的離婚和解金，並因稅務調整額外欠下近3萬美元（約新台幣94萬元）稅款。然而，同年11月，她透過出售房產，一次清償剩餘房貸與學貸，正式達成零負債目標，完成不到3年清償近百萬美元債務的紀錄。

債務清空後，McElroy並未鬆懈，反而將重心轉向儲蓄與投資。她把原本用於還債的資金，全數投入退休規畫。目前，McElroy同時從事兩份夜班護理工作，並經營個人理財品牌「Financially Intentional」。2025年，她的年收入超過25萬美元（約新台幣785萬元），其中理財事業貢獻約4.6萬美元（約新台幣145萬元），雖尚未獲利，但她持續投入資源，期望打破傳統金融領域的高門檻與排他性。

此外，她也透過共享經濟創造額外現金流，包括將車輛出租，以及出租家中房間給護理人員。為控制支出，她選擇居住在距工作地點較遠、房價較低的地區，將房貸支出控制在收入的30%以內。McElroy表示，她並不追求完全退休或極端節儉，而是希望透過財務穩定，換取生活選擇的自由。她也計畫未來逐步降低工時，把更多時間留給孩子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法