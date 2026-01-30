縱橫股海70年 89歲阿公滾出5億身家超狂

1位日本散戶縱橫股海數十年，累積豐厚身家。示意圖，與本新聞人物無關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有「日本巴菲特」的神級散戶藤本茂出身貧寒，19歲開啟股市小白生涯，還一度經歷泡沫經濟，財產從10億日圓（約台幣2億）跌至2億日圓（約台幣4千萬），如今高齡89歲，身家高達25億日圓（約台幣5億），依舊活躍股票市場，目前仍以當沖交易員的身分，每日參與市場挑戰，每月交易額達 6 億日圓（約台幣1.2億）。他強調，投資失敗不可避免，將其視為「我沒天分」的藉口抑或當作避免重蹈覆轍的學費，會極大程度改變往後的資產累積成果。

日媒《Diamond Online》披露，藤本茂有「日本巴菲特」美譽，出生於兵庫縣貧困農家，高中畢業後在一家寵物店工作，期間與一位證券公司高管（也是他的顧客）開始討論股票，並在19歲時購買四檔股票，開啟股市小白的投資生涯。

報導說，隨著泡沫經濟的破滅，藤本茂價值10億日圓的資產暴跌至2億日圓。70年後，如今高齡89歲的他，資產已增長至超過25億日圓（截至2026年1月），目前仍以當沖交易員的身分，每日參與市場挑戰，每月的交易額高達 6 億日圓。

《Diamond Online》節選並編輯他廣受歡迎的著作-《87歲神級散戶茂爺爺投資心法：打造18億日圓資產的股海交易術》（Diamond Publishing出版），書中毫無保留記錄藤本茂從日常生活到投資心法的點滴。

隨著資產增加到 25 億日圓，眾所期待的續作-《89歲神級散戶，大富豪茂爺爺的投資心法》也已出版，內容更深入地探討了藤本茂的觀念與行動哲學。藤本茂將逆境視為「經驗」而非「退場的藉口」。

書中提及，藤本茂多次挺過地震與泡沫崩潰等足以讓多數人離場的局面。在投資中，損失與失敗是不可避免的，但將其視為「我沒天分」的藉口，還是當作避免重蹈覆轍的學費，將會極大程度改變往後的資產累積成果。

藤本茂之所以能有今天，並非因為具備「特別的天賦」，而是因為他「不放棄留在市場中」。他認為，「太遲了」、「我沒資金」等理由是阻礙成長的最大主因。藤本茂以89 歲的高齡，每日始終積極面對市場變化。

藤本茂也建議散戶將自己的優勢最大化，與其感嘆條件差，不如專注於「現在我能做的最佳對策是什麼」，當你放下藉口的那一刻，真正的策略就會變得清晰。

此外，從「外部」獲取動力也很重要。光靠個人意志力有其極限，正如藤本茂看著巴菲特會想著「我也得加油」一樣，尋找榜樣是非常有效的投資戰略，有助於你不被情緒左右，維持冷靜判斷。

