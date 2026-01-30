焦點股》南亞科：逆勢漲停創新天價 市值破兆元

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨抵台，他受訪表示，記憶體對人工智慧的未來至關重要，輝達與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商合作，為了實現大幅成長，需要大量的記憶體。黃仁勳對記憶體加持的一席話，帶動記憶體族群今逆勢上漲，台廠被稱記憶體一哥的南亞科（2408）強勢攻漲停作收，創326.5元新天價，一舉上漲29.5元，市值破1兆元，成交量12.59萬張，漲停委買量超過3800張。

黃仁勳昨下午抵台，展開為期四天的台灣行程，他受訪針對記憶體問題，指出記憶體非常重要，因為輝達徹底改變了運算方式，新一代的人工智慧需要同時具備多種功能，需要非常快速的處理速度，讓人工智慧網路和模型能夠快速處理資訊、回應和思考。輝達與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商合作，為了實現大幅成長，需要大量的記憶體。

台廠雖沒有生產HBM，但因國際三大廠集中資源生產獲利高的HBM，排擠傳統的DDR3、DDR4缺貨並漲價，帶動記憶體族群營運商機大發，南亞科以生產DDR4為主，缺貨漲價挹注去年第四季已轉虧為盈，今年預期也將更成長，法人看好南亞科今年獲利將顯著成長，紛調高目標價，帶動南亞科股價頻創新天價。

