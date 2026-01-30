黃金兩週暴衝20％還能追嗎？「50年數據」給答案

黃金因地緣政治等因素受到投資人青睞。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，黃金短線急漲突破每盎司5000美元關卡，對於後市表現，市場正密切關注。對此，德意志銀行回顧近半個世紀的市場資料指出，黃金短線漲得越急，後續表現往往越疲弱。當金價在短短兩週內上漲超過20%，未來走勢通常會來到關鍵分岔口：繼續上攻的機率明顯下降，轉為震盪甚至回檔的可能性則大幅提高。

近期金價在兩週內暴漲20%，一舉站上每盎司5536美元。數據顯示，這樣的漲速在過去50年只出現過寥寥數次。

德意志銀行分析師Michael Hsueh指出，「兩週漲幅20%」是一條歷史上的重要分界線。一旦越過這個門檻，金價在未來六個月內繼續上漲的機率，會驟降至38%，平均漲幅僅約11%；相對地，下跌的機率卻高達62%，雖然平均跌幅不大、約1%，但方向明顯偏向整理與修正。

回顧歷史，這類極端的短線飆升，多半集中在1970、1980年代的高通膨時期，當時金價與通膨循環高度連動。但 Hsueh 也提醒，今天的環境已大不相同，目前通膨並非唯一或核心矛盾，投資人買進黃金的動機更加複雜，地緣政治、金融風險與資產配置需求交織在一起，歷史劇本未必會原封不動重演。

數據顯示，當黃金兩週漲幅仍落在10%至15%區間時，後續表現相對健康，六個月後價格上漲的機率約63%，一年後更達67%；但當漲幅擴大到15%至20%，上漲機率已開始明顯下滑。真正的轉折點，正是突破20%之後，無論看6個月或1年，繼續上漲的機率都降到30%多，下跌或盤整機率偏高。

值得注意的是，即便進入修正，跌幅本身未必劇烈。歷史上，20%至25%急漲後的平均跌幅，6個月約1%、1年約14%，顯示市場更像是在消化過快的動能，而非直接崩盤。

整體來看，德銀的結論很清楚，急漲本身往往意味著動能過度透支，漲得越快，後續走揚的機率越低。儘管如此，德意志銀行仍維持對2026年第四季平均金價每盎司6000美元的長期預測不變。

