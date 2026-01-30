看好台積電！外媒點名「這2檔」值得立即買進、長期持有

外媒分析師點名，現在值得買進且長期持有的2檔優質成長股。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著大型科技公司崛起與科技快速進步，成長股一直是市場上最受矚目的標的。不過，投資媒體《The Motley Fool》的分析師Stefon Walters指出，有些公司儘管話題十足、承諾滿滿，卻尚未證明自己具備長期成功的實力；但也有一些成長股，其長期前景相對穩健，成功幾乎是可以預期的結果。如果你正在尋找屬於「相對安全押注」的成長股，以下2家公司值得關注。短期內或許會有波動，但從長線來看，它們的發展軌跡仍然令人信服。

1.台積電（TSMC）

台積電有時相對低調，但人們每天使用的大量科技產品，其實都仰賴這家公司強大的製造能力。從智慧型手機、筆電、電視，到資料中心，背後的半導體晶片，許多都出自台積電之手。

台積電之所以是優質的長期投資標的，關鍵在於其深厚的護城河。如果晶片製造是一件容易的事，手握數十億美元資本的大型科技公司，早就自己生產晶片，而不是持續依賴台積電。但事實並非如此。先進半導體製造需要每年投入數百億美元，用於研發、廠房建設與維護，還必須仰賴高度專業的人才。正因門檻極高，台積電才能長年穩坐產業龍頭。

目前台積電的整體市占率約72%，在先進製程晶片領域，市占率更高。輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭，都與台積電簽有長期合約，這代表穩定且可預期的營收來源。此外，由於晶片設計往往高度依賴特定製程，轉換代工廠的成本極高，因此客戶寧願支付溢價，也會選擇繼續留在台積電體系中。

即便已擁有領先地位，台積電並未自滿，仍持續加碼投資擴充產能。公司預估，2026年的資本支出（CapEx）將達520億至560億美元。這樣的投資決心，讓人有信心台積電能長期站穩產業核心。

2.CrowdStrike

在當今高度數位化的世界中，網路資安的重要性幾乎無可取代。對企業而言，資安就像是一種保險，現在支付固定費用，避免日後承擔更龐大的財務與聲譽損失。CrowdStrike 是一家資安公司，已證明其產品在市場上名列前茅，特別擅長保護各類連網裝置，包括手機、筆電與平板等，經常獲得業界高度評價。

CrowdStrike的成長表現持續亮眼，營收、獲利、每股盈餘與自由現金流，均維持穩定成長。更值得注意的是它的客戶結構，目前遍及各大產業。大型企業客戶對於公司長期發展至關重要，因為這類客戶通常簽署長期合約，加上資安系統轉換成本極高，使得客戶黏著度相當強。

根據麥肯錫（McKinsey & Company）估計，全球資安市場未來規模可能成長至2兆美元。雖然 CrowdStrike 不會是唯一的受益者，但勢必是其中的重要一員。該公司去年第三季營收達12億美元，從長期角度來看，未來數年這個數字可能顯得相當保守。

不過，投資 CrowdStrike 仍需留意其股價估值偏高。目前本益比已超過未來12個月預估獲利的121倍，遠高於不少頂級科技公司。高估值意味著市場對其期待極高，一旦成長略有不如預期，股價可能出現劇烈波動或修正。

但若以長期投資為目標，這點風險相對可控。分析師建議可採取「定期定額」方式，逐步累積持股，降低短期波動帶來的影響。

