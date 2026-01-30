再生水工程案動土 崇越助攻華亞園區產業鏈穩定用水

桃園市龜山區文青水園再生水統包工程今（30）日舉行動土典禮。（崇越提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕崇越科技（5434）旗下環保工程事業建越科技繼打造桃園A7站「全台最美水資中心」後，再標到桃園市政府「桃園市龜山區文青水園再生水統包工程」，今（30）日盛大舉行動土典禮，並邀請內政部部長劉世芳、桃園市市長張善政、桃園市政府水務局局長劉振宇參加，共同見證這座「再生水中心」成為與自然共生、與產業共榮的綠色基礎建設指標，持續領航台灣環境工程事業邁向新高峰。

建越科技建置此再生水統包工程及15 年代操作維運總承攬金額為新台幣13.3億元，不僅延續「全台最美水資中心」的建設實績，更象徵崇越集團從污水處理正式邁向「再生水產製」的高階水資源循環階段，為鄰近的華亞科技園區及半導體產業鏈穩定供水提供強力後援。

請繼續往下閱讀...

華亞科技園區內半導體大廠林立，包括艾司摩爾、穩懋、美光等科技大廠進駐，對於供水穩定性有極高要求。根據桃園市政府水務局2017年統計數據，直至2031年開發中的工業用水戶每日尚有13,601噸的缺口。

在既有水資中心基礎上，建越科技於「文青再生水統包工程」進一步深化水資源價值。隨著氣候變遷導致枯水期風險增加，再生水已成為科技產業用水的解方。建越科技預計興建一座高品質再生水中心，第一期設計產水量為每日5,300立方公尺，提供園區廠商營運所需再生水的品質與長期供水的穩定性。

此次承接的再生水工程案，建越科技將文青水園水資源回收中心經生物脫氮程序（AO）與薄膜生物反應系統（MBR）等污水處理流程處理後之放流水，進一步透過高階過濾設備產製為再生水。預計於2027年中起正式供水，屆時每日5,300噸的穩定水源，將優先供應予華亞科技園區內之廠商使用，有效舒緩缺水危機，提升區域產業動能。

建越科技具備專業水處理技術，服務對象涵蓋半導體廠、面板廠等高科技廠房及政府公共水務工程，致力於提供環保工程全方位解決方案。過去承攬之桃園 A7 站「文青水園水資源回收中心」，透過全區低衝擊開發（Low Impact Development, LID）翻轉傳統污水廠印象，獲得「公共工程金質獎」、「金品獎」與「國家卓越建設獎」等多項榮譽。

崇越集團副董事長暨崇越科技永續長賴杉桂指出，水資源循環是ESG永續經營中不可或缺的一環。崇越集團是半導體關鍵材料及設備整合服務供應商，也致力於成為「環保綠能事業的領導廠商」。從半導體廠的純水系統、工業廢水處理，到現在的大型民生再生水中心，崇越集團正透過技術整合，協助台灣產業解決水資源短缺的結構性問題。賴杉桂強調，建越科技深耕環保工程多年，北中南三大科學園區的半導體廠皆有我們的工程實績。這次得標是對公司施工品質的認可，更是對公司『一條龍』服務能力的肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法