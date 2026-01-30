默克高層變動 賀天銘升任董事暨電子科技事業體執行長

（默克提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際大廠默克（Merck）今日宣布，任命現年38歲的賀天銘（Benjamin Hein）為默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長，自2026年5月1日起生效。

默克表示，賀天銘將成為凱・貝克曼（Kai Beckmann）的繼任者，先前已宣布凱・貝克曼（Kai Beckmann）將自5月1日起出任下一屆的默克集團執行董事會主席暨執行長。在經過集團內的全球歷練後，賀天銘將重返默克電子科技事業體，並以集團總部德國達姆施塔特為工作據點。

自2026年5月起，默克集團執行董事會架構， 凱・貝克曼（Kai Beckmann），執行董事會主席暨執行長；丹尼・巴爾-佐哈爾（Danny Bar-Zohar），執行董事會成員暨醫療保健事業體執行長；卡蒂嘉・本-漢馬達（Khadija Ben-Hammada），執行董事會成員暨人資長；

賀天銘（Benjamin Hein），執行董事會成員暨電子科技事業體執行長；海倫娜・馮・羅德（Helene von Roeder），執行董事會成員暨財務長；讓-查爾斯・維爾特（Jean-Charles Wirth），執行董事會成員暨生命科學事業體執行長。

默克集團母公司E. Merck KG執行董事會暨家族董事會主席 Johannes Baillou表示，賀天銘在默克服務的13年間，始終展現卓越的策略視野與對創新的熱情，持續推動默克成長。領導電子科技事業體是他職涯發展中自然而然的下一步，他對於產業、客戶以及公司所創造的技術皆有深刻理解。橫跨亞洲、歐洲與美國的豐富領導經驗，更使他成為此一職務的最佳人選。

為確保順利交接，賀天銘將自3月1日起擔任電子科技事業體「業務成長與客戶價值」部門負責人，並加入電子科技事業體的領導團隊。

在現職之前，賀天銘曾任生命科學事業體服務事業（現已納入先進解決方案Advanced Solutions）部門負責人，領導委託開發暨製造服務（CDMO, Contract Development Manufacturing Organization）以及委託檢測服務等業務。任職期間，賀天銘以美國麻薩諸塞州伯靈頓為工作據點，負責管理涵蓋傳統與新型療法的全球整合型組織，職能橫跨銷售與行銷、研發、製造及供應鏈營運等。

賀天銘於2011年首次短暫加入默克，並於2014年回歸，加入內部諮詢顧問團隊。自那時起，他在默克生命科學、電子科技事業體以及集團管理部，累積廣泛而深厚的領導經驗。擔任集團策略與執行長辦公室負責人期間，他協助重新定義公司各事業體與不同區域的整體策略方向。其後，他轉任電子科技事業體擔任策略與業務轉型負責人，透過對Versum Materials與Intermolecular的策略性併購，以及後續推動的「Bright Future」轉型計畫，成功引領公司重新定位，為躋身半導體產業的關鍵參與者奠定了堅實基礎。

隨後，賀天銘的職涯發展更進一步貼近電子科技事業體的營運核心，擔任大中華區與東南亞區「電子材料供應系統與服務」的總經理與負責人，並以台灣為工作據點。這段期間，他帶領業務達到雙位數的高速成長，策略性優化產品組合，並與區域內領先的半導體客戶強化夥伴關係。其後，賀天銘出任特用氣體事業負責人，進一步加深其在營運與商業層面的實務經驗。

賀天銘擁有澳洲昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology, Australia）商學碩士（行銷）學位，以及荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University, the Netherlands）策略行銷理學碩士學位；目前亦擔任波士頓德美商業協會（German-American Business Council of Boston）董事會成員。

