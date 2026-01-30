台股大跌、美元反彈！新台幣貶回31.41元

〔記者陳梅英／台北報導〕美股週四漲跌互見，但那斯達克指數翻黑，牽動亞股情緒轉趨保守，台股今日一早湧現獲利了結賣壓，盤中一度重挫逾400點，加上美元指數反彈，主要亞幣同步回落，新台幣兌美元匯率早盤失守31.3元關卡，中午暫收在31.41元，貶值8.3分，台北外匯經紀公司成交量8.11億美元。

儘管台股跌勢盤中略有收斂，截至目前跌點仍超過300點；新台幣匯價在昨日終止連續5個交易日升值後，今日也隨台股轉貶。

在美元走強帶動下，主要亞幣普遍回檔。日圓兌美元匯率貶回153.97、逼近154整數關卡；韓元跌幅約0.3%；相較之下，被美國財政部點名「嚴重低估」的人民幣，今日走勢相對抗貶。

美國財政部今日公布半年一次的匯率政策報告，台灣、中國、日本、韓國、愛爾蘭與瑞士等國續列觀察名單，並新增泰國在內，合計共有10個經濟體被列入觀察。

報告中特別點名中國匯率政策透明度不足，認為人民幣匯率被低估，並警告未來若有具體證據顯示中國透過正式或非正式管道干預匯率、阻止人民幣升值，仍可能被列為匯率操縱國。

