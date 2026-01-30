為何舊資料外洩事件一再被駭客翻炒？ 專家揭原因

資安專家指出，相較於信用卡號或密碼等敏感資料可能已失效，姓名、電子郵件地址與住址等資訊往往多年不變，因此很容易再被犯罪集團用於詐騙或攻擊行動。（下載自PEXELS）

〔記者邱巧貞／台北報導〕資安媒體Cybernews指出有網路犯罪分子近日聲稱，已將2019年Facebook（現為Meta旗下）大規模資料外洩事件中竊取的用戶資訊重新整理、清理並結構化，使原本雜亂的數據變得更容易利用。

當外界疑問「為何駭客仍願意花時間整理六年前的舊資料」，Cybernews指出，不同類型的資訊受時間影響程度差異極大。相較於信用卡號或密碼等敏感資料可能已失效，姓名、電子郵件地址與住址等資訊往往多年不變，因此依然能被犯罪集團用於詐騙或攻擊行動。

請繼續往下閱讀...

專家也指出，這些舊資料仍可能被用於身份盜用、社交工程攻擊以及高度客製化的釣魚郵件，駭客往往會將多起資料外洩事件的內容進行交叉比對與整合，逐步拼湊出受害者更完整的數位輪廓。

Cybernews進一步指出，外洩資料的影響可能延伸至已故人士。研究人員表示，過世者的電子郵件帳號仍可能被用來註冊一次性帳戶，而電話號碼若重新分配給他人，也可能再度被不法分子利用，形成新的風險。這也是為何即使事件已經過了多年，這類個人資料對詐騙集團而言仍具有極高價值，因為多數可識別個人資訊並不會隨時間失效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法