台灣首座商用衛星應用實驗室啟動 打造低軌衛星創新應用平台

數位發展部數位產業署29日正式啟動台灣首座「商用衛星應用實驗室」。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球低軌衛星技術快速發展，衛星通訊與資料應用成為推動數位轉型與永續發展的重要關鍵。數位發展部數位產業署於29日正式啟動台灣首座「商用衛星應用實驗室」，同時頒發「2025衛星數位應用創新大賽」40支入圍團隊證書。

數產署副署長陳慧敏表示，首度舉辦的「衛星數位應用創新大賽」聚焦衛星通訊、衛星定位與衛星遙測三大核心技術，鼓勵國內團隊結合AI與數據分析，從智慧城市、海洋應用、無人載具、綠能監測到遠距醫療等實際場域需求出發，提出具備前瞻性、創新性與可行性的應用構想，本次競賽共吸引131組產官學研單位報名，經審查後選出40隊入圍。

為協助創新構想從概念走向實際落地，數產署同步成立台灣首座「商用衛星應用實驗室」，作為產學研跨域合作的重要平台，該實驗室將整合衛星地面通訊、網路模擬測試、數據分析與應用開發等環境，打造開放共享的研測場域。

數產署進一步指出，實驗室未來將朝「衛星應用創新加速器」方向發展，推動國內業者與國際衛星通訊服務商合作，形成「衛星資料×產業應用×數位創新」的三重加值循環，協助台灣在全球衛星應用市場中占據關鍵位置，並透過「衛星數位應用創新大賽」與「商用衛星應用實驗室」雙軌並進，系統性挖掘具潛力的創新解決方案，形塑完整的低軌衛星創新應用生態系。

