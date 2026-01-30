自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全家超商8門市 限時開搶陳耀訓紅土蛋黃酥

2026/01/30 11:52

全家（5903）便利商店搶攻農曆春節「返鄉商機」，自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。（全家提供）全家（5903）便利商店搶攻農曆春節「返鄉商機」，自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店搶攻農曆春節「返鄉商機」，自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。

全家表示，本次快閃販售「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」的據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖，於活動期間採每日限量供應模式。

「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準，打破過往預購秒殺的購買門檻，讓消費者在南來北往的返鄉途中，即可就近於「全家」入手世界冠軍美味。

「全家」春節期間也集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮，話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮亦同步登場。

即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財