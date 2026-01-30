全家超商8門市 限時開搶陳耀訓紅土蛋黃酥

全家（5903）便利商店搶攻農曆春節「返鄉商機」，自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店搶攻農曆春節「返鄉商機」，自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間店舖快閃開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」美譽的「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，每盒8入售價900元。

全家表示，本次快閃販售「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」的據點鎖定交通樞紐與指標商圈，包括「台鐵南店」、「台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共5家店舖，於活動期間採每日限量供應模式。

「台中新高鐵店」、「板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應，實際販售資訊以店舖現場公告為準，打破過往預購秒殺的購買門檻，讓消費者在南來北往的返鄉途中，即可就近於「全家」入手世界冠軍美味。

「全家」春節期間也集結逾200款特色禮盒，囊括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮，話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮亦同步登場。

即日起至3月3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件88折優惠。

