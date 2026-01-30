傳輝達於洲美國小預定地蓋第二總部？北市府回應了

台北市教育局長湯志民。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨（29日）抵台，外傳出輝達將於洲美段設立第二總部，不排除是洲美國小預定地。台北市教育局長湯志民表示，會配合府級政策規劃，但目前沒有收到相關通知，且洲美國小正在評估階段，配合輝達進駐，預計今年底可進行規劃設計。

湯志民今出席台北市公私立中學校長會議受訪說，目前並沒有接獲相關消息，籌備學校是因應當地需求，會視府級政策來配合，而周邊還有一些面積大小不一的土地，不確定市府與輝達目前互動。

他說，洲美國小籌備目前在評估報告階段，要看學校的量體、設施等，預計今年底或明年會進入規劃設計，現在要先報請市府資源平台確認，如果輝達進駐速度加快的話，市府也會希望配合進駐速度，目前既定的量能評估差不多蒐集完成，但還要了解未來是否有更多新建住宅也進駐，就會有就學需求。

教育局補充，將研議「加速辦理」規劃設計作業，原定於明年啟動的校舍規劃設計，將配合產業進駐時程，最快提前至今年年底展開，以利縮短建校期程，銜接園區發展。因應科技園區帶動的移入人口，正重新精確推估學齡人口，除原先既有的建案計畫外，並將周邊尚未開發空地、科技大廠進駐後可能新增的人口紅利納入計算，目前初步規劃建立完整的K-12教育體系，將視實際人口增長情形，保持校舍空間配置彈性。

此外，為回應科技產業聚落國際化需求，洲美校區將以「人文 × 科技 × 國際 × 永續」為核心願景，課程規劃將深度導入AI人工智慧教育與雙語教學，培養具備運算思維、全球視野及國際溝通能力的未來人才。

