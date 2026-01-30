國航首家！長榮航空加入IATA數位領導章程、推動貨運數位轉型

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空持續推進貨運數位轉型，今日宣布領先國籍航空率先在1月成為國際航空運輸協會（IATA） Digitalization Leadership Charter「數位領導章程」成員，並與國際貨運物流業者-立盟全球供應鏈公司攜手合作，完成電子主提單和分提單的IATA ONE Record精準格式即時線上資料交換，共同創新與優化運輸服務流程，以落實數位轉型。

長榮航空指出，此次簽署加入之「數位領導章程」，是IATA為了推動創新、提高效率之數位轉型，其成員皆需遵守統一協作的策略、防範網路安全風險、推動永續數位化等指導原則，與長榮航空持續優化數位服務和企業永續經營的理念相符合。

長榮航空自2025年3月開始導入IATA ONE Record，使用其推行的新一代貨運數位標準，透過應用程式介面API（Application Programming Interface）技術，使貨運資訊在全球供應鏈內即時並安全的流通，不僅提升物流透明度與營運效率，更能有效減少紙本文件。此外，長榮航空為配合IATA今年宣布ONE Record成為資料交換制式格式，已專注於開發各類標準格式，逐步取代現行的電報式數據交換方式，也持續推動與各地機場空運倉儲、地勤代理等資料交換應用。

長榮航空為全球航空界少數自行開發貨運系統的航空公司，以25年的系統開發經驗，與立盟全球供應鏈公司共同以更高級別的資訊安全及務實功能的整合提升，實現即時數據的交換和共享，並進行運輸物流實務運用。

