黃金大怒神來了！衝破新高後慘遭下殺 但寫了「1紀錄」

黃金週四（29日）自歷史高點滑落。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人獲利了結，黃金週四（29日）自歷史高點滑落，但在經濟和地緣政治刺激下，本月目前為止上漲超過1000美元，仍有望寫下1980年代以來最佳單月成績。

黃金現貨價下跌1.3%，報每盎司5330.20美元，盤早最高觸及5594.82美元，最低曾下挫逾5%、觸及5109.62美元。

請繼續往下閱讀...

2月交割的黃金期貨下跌0.3%，報每盎司5318.40美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「貴金屬近期創下歷史新高後，我們正目睹一場猛烈的拋售。」

瑞銀（UBS）將今年前3季的黃金價格，上修至每盎司6200美元，同時預測，到2026年底將回落至5900美元。

GoldSilver Central總經理Brian Lan表示，從加密貨幣資金到各國央行，黃金需求的版圖正在擴大，「貴金屬正站在鎂光燈下，而投資人一向喜歡往能帶來高報酬的地方去。」

地緣政治不確定性持續發酵，美國總統川普週三敦促伊朗重啟核協議談判，德黑蘭方面則威脅將對美國、以色列及其盟友實施報復。

加密貨幣巨頭Tether執行長週三表示，計劃將10至15%的投資組合配置在實體黃金上，而全球最大黃金 ETF「SPDR Gold Trust」的持倉量已升至近4年高位。

美國聯準會（Fed）週三決議按兵不動，投資人正在等待川普宣布準備提名的下任主席人選。現任主席鮑爾的任期將在5月結束，而市場押注Fed下回降息要等到6月。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌2.1%，報每盎司114.141美元，盤中稍早最高漲至121.64美元。

現貨鉑金下跌3.2%，報每盎司2602.85美元，周一曾觸及2918.80美元的歷史紀錄。

現貨鈀金下跌3.7%，報每盎司1996.65美元。

受供應短缺和動能買盤推動，白銀價格本月以來已飆升逾60%。

Marex 全球市場分析主管Guy Wolf指出，相較於黃金或標普500指數，白銀、白金和鈀金市場規模較小，容易易受投機資金流入影響，導致價格 「與實貨需求強勁的現狀完全脫節」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法