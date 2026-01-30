自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上櫃公司2024年共107家肥貓 志旭董事拿最多

2026/01/30 09:42

櫃買中心今公告董事酬金，同時公告「稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊。（資料照）櫃買中心今公告董事酬金，同時公告「稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今公告董事酬金，同時公告「稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊，揭露肥貓公司。上櫃公司中共有107家上榜，以電子通路業志旭（8067）虧損1460萬元，平均每位董事酬金（不加計兼任員工酬金）卻為184.7萬元最高，年增145萬元，也是酬金增加最多的肥貓公司。

2024年中，董事酬金領超過百萬元的肥貓公司共計有5家，分別為志旭、鋼鐵廠唐榮公司（2035）、家電廠大同子公司福華（8085）、生技廠國邑*（6875）以及生技廠生華科（6492）。

此外，上櫃公司中虧損破億元的肥貓公司則共有39家，其中以浩鼎（4174）年度稅後虧損23.1億元最高，其平均每位董事酬金為79.3萬元、年增41.3萬元。虧損破十億元的肥貓公司尚有生技廠中天（4128）、生技廠逸達（6576）、半導體廠神盾（6462），共計有4家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財