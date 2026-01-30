從炫耀變成詛咒 ! 退休菁英男泣「房子賣不掉、也丟不了」親曝崩潰代價

當房子成為負資產，不動產就不再退休夢想，而是成為退休資金的隱形陷阱。（美聯）



〔財經頻道／綜合報導〕在手頭寬裕的時候，能在渡假區買一間公寓的確是令人羨慕，但是背後的成本負擔若沒審慎考量，恐將拖累退休生活。日媒以一則真實案例提醒，當高價房產成為「負資產」，恐將不斷吞噬退休金，讓本該安穩度過的退休生活，一步步走向崩潰。

據報導，田中先生（化名）在1990年是名年薪超過1200萬日圓（約新台幣245萬元）的菁英上班族，他在日本經濟狂熱的那個年代，以3200萬日圓（約新台幣652.7萬元）的高價買下位於新瀉苗場的滑雪度假1房公寓，當時每月約需付4.5萬日圓（約新台幣9179元）的管理費、修繕基金，加上固定資產稅與居民稅，但這些金錢對他來說，不過是興趣開銷，幾乎不放在心上，同時他也被視為人生勝利組的象徵。

而現年75歲的田中先生退休後，每月年金約20萬日圓（約新台幣4萬元），實際到手約17萬日圓（約新台幣3.4萬元），再加上妻子的年金，全家月收入約23萬日圓（約新台幣近4.7萬元）。現在，他想出售這間渡假公寓，卻發現連1日圓都賣不出去，著實成為「負資產」，並持續侵蝕他的退休金，令他崩潰。

據了解，1990年代時滑雪熱潮席捲日本，只要適逢週末往雪場的路上就會塞得水洩不通，田中先生也會驕傲地帶著家人前往苗場，在冬天滑雪、夏天避暑打網球。他的妻子開心地說，苗場渡假公寓是為退休後的理想第二人生基地，未來夫妻倆可以過著悠閒的雙據點生活。

但多年後，苗場這棟公寓建築本身開始無聲崩壞，立體停車場故障也多年未修，入口處更是瀰漫霉味，老舊設計讓室內連冷氣都裝不了。公寓附近的商店陸續歇業，採買生活用品得開車 30分鐘下山到越後湯澤市區，這對75歲的田中來說，每一次移動都是負擔。

現今，田中夫妻一年去不到一次，但苗場公寓的固定費用仍準時從帳戶扣走，相當於年金收入的4分之1以上。扣掉這筆費用後，田中夫妻實際可用的生活費只剩18萬日圓（約新台幣3.6萬元）左右，再加上東京自宅的稅金與醫療支出，幾乎毫無餘裕。曾經象徵成功的度假公寓，悄悄變成了吞噬老後生活的慢性負擔。

田中妻子多次懇求乾脆賣掉、送人也好，但現實更加殘酷，當地仲介業者直言，這裡1日圓也不可能賣掉。如果想立刻脫手，反而還得自己付出數十萬日圓的處理費。當年的「資產」，如今只剩負價值。

如今，苗場公寓的管理費滯納戶愈來愈多，修繕毫無進展，建築價值持續歸零。田中先生形容，這就像不斷否定年輕時的自己，卻又無法逃離，只能帶著這筆支出過完餘生。他崩潰地說，原來夢想的結局，會這麼難堪。

據日本國土交通省的調查顯示，在日本屋齡超過30年的公寓，修繕基金不足與欠繳問題普遍存在，尤其是公共設施豪華的度假型物件，維持成本更是驚人。即便每年僅30萬日圓（約新台幣6.1萬元），但30年累積下來的金額也高達900萬日圓（約新台幣183.5萬元），對退休家庭而言極具殺傷力。

專家指出，即使近年日本推出「相續土地國庫歸屬制度」，允許部分無用土地交由國家接收，但有建物的土地與公寓區分所有權並不適用，無法像垃圾一樣「丟掉」。結果就是，房子賣不掉、也送不了，屋主只能繼續繳錢。

