已至少6名億萬富豪出走！紐森警告：加州開徵財富稅將導致富人外移

〔財經頻道／綜合報導〕加州州長紐森（Gavin Newsom）警告，對億萬富豪徵收單次稅收將會「適得其反」，促使超級富豪離開加州。

《彭博》報導，紐森週四（29日）指出，一次性徵稅並不能解決持續存在的結構性挑戰。這確實可能會獲得一次意外之財，但隨著時間過去，會發現稅收大幅減少，因為納稅人會搬走。

這項潛在的稅收政策使民主黨內部產生了分期，包括佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、加州眾議員肯納（Ro Khanna）等進步派人士都表態支持加徵富豪稅。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）本週也表示，他對於類似的稅收持開放態度。

在富豪稅議題上，紐森曾表示，他原則上支持徵收全國性的財富稅，但沒有提出具體方案。並稱這是一個「有趣的話題」，同時也是一個「具有挑戰性的話題」。

支持這項措施的工會美國西部醫護人員聯合會（SEIU United Healthcare Workers West）認為，需要透過向超級富豪徵收這筆稅，來抵銷國會預計削減的數百億醫療保健支出。

這項潛在的億萬富豪稅提案距離落實還很遙遠，支持者必須獲得近90萬人聯署，才能讓這項提案正式成為公投案，並在11月進行投票。如果成功，這項提案可能引發康威（Ron Conway）、提爾（Peter Thiel）等知名投資人的強烈反彈。

根據《彭博》報導，已有至少6名億萬富豪在1月1日前離開了加州，如果法案最終通過，將有另外12至15個家庭計劃搬離。

Google創辦人之一的布林（Sergey Brin）近日也傳出他已採取措施搬離加州，並在內華達州買豪宅。知情人士透露，布林現在正與其他科技億萬富豪一起資助一個親商的政治組織，該組織計劃反對這項潛在的公投，並影響加州其他政策。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），布林目前是全球第3大富豪，僅次於馬斯克（Elon Musk）和Google另外一名創辦人佩奇（Larry Page）。

紐森和布林是多年的好友，被問到對於布林等人離開加州是否會感到失望時，紐森給出了肯定的答案，但隨後也補充，這些富豪在某些方面也感到失望，現在到處都瀰漫著焦慮的氣氛。

