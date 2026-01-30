過年手頭緊！yes123：農曆年打工大軍蠢動 力拚1.7萬落袋

yes123求職網日前進行「馬年春節上工調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕距離馬年春節僅剩約2周，根據yes123求職網的調查，今年勞工們持續面對通膨壓力，生活開銷增加，更有不少人有貸款負債壓力，且擔心年終獎金不如預期、過年時手頭吃緊，想把握農曆年期間打工賺外快的意願大增，高達88.7%的勞工想在小年夜到3月3日元宵節間兼差賺外快，更有9成勞工想在小年夜到初三「工資多一倍」的時間正常到班或打工，平均希望年節能多賺外快1萬7,133元。

為了解勞工在今年春節期間的工作意願，yes123求職網日前進行「馬年春節上工調查」，調查結果發現，最低工資連10升之後，春節兼差意願大幅提升，高達88.7%的勞工想要利用2月15日小年夜到3月3日元宵節的「馬年」春節期間，兼差賺外快，甚至有6成的勞工想兼2份（含）以上的工作，且57％已經開始尋找賺錢機會。

請繼續往下閱讀...

根據《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。今年起，「小年夜到初三」均為國定假日，yes123詢問勞工，如果「工資多一倍」的工作意願，高達90.1%的人表示，願意正常到班；「兼差打工」若能「時薪多一倍」，更有高達95.3%的人願意在這5天正常上班。

在可複選狀況下，勞工搶賺外快的方法，87%選擇「短期打工」、53%選擇「外包接案」，50%選擇「經營網拍」；也有37.8%的人想要「擺地攤」。若是想要短期打工，在可複選狀況下，勞工偏好尋找「大賣場銷售人員」（38.9%）、「觀光景點服務人員」（37.7%）、「年貨大街銷售人員」（33.6%），以及「外送員」（32.2%）、「餐廳服務人員」（29.2%）等幾類職務。

該調查詢問企業在春節期間（2月15日小年夜到3月3日元宵節）的人力需求，45.3%的企業表示有兼職人員的僱用需求；若提供相關的兼職缺，「時薪上限」平均達234元，約為最低工資196元的1.2倍。若勞工在過年5天（小年夜到初三）出勤，有67%的公司表示會加發「兼職人員」紅包，平均上看930元。約8成企業表示，過年這5天會加發紅包補償「正職員工」，平均預算上限為1,415元。

yes123求職網發言人楊宗斌觀察，今年在春節與228「雙連假」效應下，預期持續缺工中的內需產業，相關兼差機會有望較去年增加，搭配時薪提高等誘因，的確讓不少勞工寧可犧牲與親友團圓時間，選擇兼差打工，拚點錢補貼家用。提醒雇主，在「小年夜到初三」聘用的「臨時人員」，假設原本是給最低工資時薪196元，這5天時薪就要變成392元；資方不能「變相主張」，以加發紅包取代工資補償。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法