川普再發威脅：對加拿大飛機徵收50％關稅 並撤廠商認證

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普29日表示，除非加拿大「立即」認證美國飛機製造商灣流公司生產的公務機，否則他將對所有從加拿大銷往美國的飛機徵收50%的關稅。他強調，美方將暫停認證龐巴迪（Bombardier）環球快車系列以及所有加拿大製造的飛機，直至灣流飛機獲得全面認證。

川普在社交平台 Truth Social 上發文，稱加拿大「錯誤、非法且長期」拒絕認證美國航太龍頭灣流（Gulfstream）500、600、700 和 800 型公務機，構成對美國企業不公平對待。

他警告，若相關問題未能立即糾正，將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%關稅。這個威脅一旦成真，將對加拿大的航太製造業造成毀滅性打擊，嚴重擾亂北美飛機市場。

外媒報導，一旦飛機遭國家級監管機構（如 FAA）撤銷認證，該機型即無法在該國合法飛行。

目前有數千架由魁北克龐巴迪生產的商務噴射機在美國營運，其先前出售的CRJ支線客機也仍由多家美國地區型航空公司使用。此外，龐巴迪曾研發現稱為 Airbus A220 的窄體客機，該機型目前廣泛服役於達美航空（Delta Airlines）與捷藍航空（JetBlue）。

