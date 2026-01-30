不用排隊也不用搶！Costco的「隱藏版平台」曝光 比賣場更划算

美式賣場好市多（Costco）持續擴大數位布局。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大數位布局，其低調運作多年的第三方電商平台「Costco Next」近期因財報揭露而受到市場關注。Costco Next能讓 Costco 會員能以折扣價格，直接向特定品牌與製造商購買商品，而上頭的商品種類遠超Costco實體，補足實體門市與「好市多線上購物」（Costco.com）未備貨的品項，成為 Costco 電商轉型的重要一環。

《The Street》報導，Costco 近年加速數位轉型。Costco 執行長瓦克里斯（ Ron Vachris ）先前在財報電話會議中指出，公司的數位策略核心在於提供線上與線下無縫體驗，提升會員黏著度，而非單純為導入科技而投資。

而Costco Next 早在 2017 年即已上線，但公司從未主動大力宣傳，該平台採取類似第三方市集模式，卻與亞馬遜等大型平台不同，強調「精選」，所有品牌均由 Costco 採購團隊嚴選出來，提供了大量從未進入過 Costco 賣場銷售的商品，這些合作夥伴在產品品質與客戶服務方面表現出色，進一步擴大了倉庫型零售模式之外的商品多樣性。

CustomerThink.com 指出：「Costco並不依賴實體促銷活動，而是仰賴其會員制度與不斷輪替的優惠商品，並透過社群媒體與口耳相傳來完成促銷。Costco Next 同樣受惠於這種『錯過就沒有』的心態。」

值得注意的是，Costco Next 主要是在美國提供服務，並非全球通用的平台。

Costco 商品總經理斯梅比（Cheryl Smeby）在官網上表示：「有別於會員在實體倉庫或 Costco.com 上所看到的商品，Costco Next 展示的是部分供應商所提供的商品，這些供應商因其優異的產品品質與卓越的客戶服務而獲選，透過 Costco Next，會員能夠接觸到這些供應商提供的多元商品，並享有僅限 Costco 會員的專屬折扣。」

Costco Next最初僅與約 15 家供應商合作，如今已有超過 90 個品牌，涵蓋家用品、服飾、燈具、行李箱、刀具與居家裝修等領域。外界普遍認為，隨著電商與行動購物持續成長，Costco Next 有望成為該公司未來重要的高毛利成長引擎之一。

Costco 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在 2025 會計年度第3季財報電話會議中表示，Costco Next 年增表現持續穩健，單季銷售額已相當於整個 2022 會計年度的規模，未來仍有多家新供應商與產品線正在導入規劃中。

分析報告指出，Costco Next 有助於 Costco 在不增加庫存壓力的情況下，擴大商品組合，並切入毛利率較高的非必需消費品，包括電子產品、家電與由品牌直送的高單價商品，同時仍能維持會員專屬價格優勢。

