竟不是AI搶飯碗 ! 美企還在裁員 真正原因是「這事件」引起

〔財經頻道／綜合報導〕一場新的企業撙節時代，正衝擊美國勞工市場。《華爾街日報》指出，美國企業仍在持續裁員，但這一波並非由人工智慧取代人力所引爆，而是企業正在為疫情期間「過度擴編」的後遺症買單。

據報導，2020至2021年間，美企業為搶才不惜大舉招募、加薪留人，如今面對經濟不確定性、成本壓力升高、費用失控，只能回頭瘦身。數據顯示，在2020、2021 年招募最兇猛的產業「科技與物流」，如今正是裁員最集中的領域。

對此，智庫 Burning Glass Institute 資深研究員伯格（Guy Berger）直言，許多公司後來才發現，自身規模真的變得太大了。

亞馬遜本週宣布再裁撤1.6萬名企業員工，加上去年秋天裁掉的1.4萬人，累計裁員人數約占其企業部門人力的10%。至於UPS也表示，強調必須讓組織「回到合理規模」，預計今年將再裁3萬人，加上去年已裁掉4.8萬人，累計這兩年裁減近8萬人。

Pinterest同樣宣布，計畫縮減最多15%的員工。

過去幾個月，市場不斷討論AI是否、以及何時會引發大規模失業潮，但至少目前為止，真正主導裁員的仍是「過度聘用」。根據人力顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 的統計，美國雇主在2025年宣布裁員人數達120萬人，為2020年以來最高；其中科技業以15.4萬人居冠，倉儲物流業緊追在後。

Indeed 經濟研究主管蘿拉・烏爾里希（Laura Ullrich）指出，這是在修正疫情後那一波過度招募所留下的問題。

亞馬遜人資與科技體驗副總裁貝絲・加蕾蒂（Beth Galetti）在內部信中表示，此次裁員是為了精簡管理結構、移除官僚流程，並強調這並非將成為「每隔幾個月就裁一輪」的新常態。

星巴克執行長布萊恩・尼科爾（Brian Niccol）則表示，公司未來在企業支援部門的招募將趨於保守，新增職缺會更多出現在門市端。他坦言，企業必須檢視哪些環節能透過科技提升效率。自2024年9月上任以來，星巴克已進行2波裁員。

整體來看，美國不少產業的企業仍選擇留住員工，但招募動能已明顯放緩，失業者重新就業的難度提高、等待時間拉長。美國勞工部數據顯示，去年12月平均失業期間已延長至24.4週，明顯高於2022年底的19.4週。

