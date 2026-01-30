為IPO鋪路 路透：馬斯克考慮將SpaceX和xAI合併

傳馬斯克考慮將旗下的SpaceX和xAI合併，為SpaceX上市計劃做準備。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據知情人士和《路透》看到的2份公司文件顯示，全球首富馬斯克（Elon Musk）正在討論將旗下SpaceX和xAI合併，以配合計劃在今年內進行的大規模IPO（首次公開發行）。合併後，馬斯克的火箭、星鏈（Starlink）衛星、社群平台X和AI聊天機器人Grok將整合到同一家公司旗下。

《路透》獨家報導的這項計劃，將為SpaceX將資料中心送入軌道的努力注入新的動力，與此同時，馬斯克正在與Google、Meta和OpenAI等科技巨頭在快速升級的AI競賽中爭奪霸主地位。

馬斯克目前是太空探索公司SpaceX和人工智慧公司xAI的執行長，xAI旗下有社群平台X。同時馬斯克還經營電動車製造商特斯拉（Tesla）、基礎設施和隧道建設商無聊公司（The Boring Company）以及神經技術公司Neuralink。

根據擬議的合併方案，xAI的股份將兌換成SpaceX，作為交易的一部份，xAI部份高階主管可以選擇以現金而非SpaceX股票作為補償。知情人士稱，已在內華達州設立2家實體來促成這筆交易。

不過，知情人士補充，最終協議尚未簽署，交易的時間和結構仍有可能出現變數。針對報導，馬斯克、SpaceX和xAI皆未回應。

SpaceX已是全球價值最高的非上市公司，最近一次內部人士出售股票後，預估市值達到8000億美元（約新台幣25.1兆元）。根據《華爾街日報》報導，xAI在去年11月預估市值達2300億美元（約新台幣7.2兆元）。多家外媒報導稱，SpaceX計劃在今年掛牌上市，市值有望突破1兆美元（約新台幣31.4兆元）。

各界關注SpaceX潛在的上市計劃之際，《彭博》報導則稱，馬斯克也考慮讓SpaceX與特斯拉合併，一些投資人正在推動這個想法。知情人士透露，任何交易都可能吸引到基礎設施基金和中東主權投資人的濃厚興趣。

