川普關稅重擊！現代汽車2025年營業利潤大減近2成

受川普政府對南韓輸美汽車加徵關稅的影響，南韓現代汽車2025年營業利潤較前年同期銳減近2成。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓汽車巨擘現代汽車（Hyundai Motor）2025年銷售額創下歷史新高，但受到川普政府對南韓輸美汽車加徵關稅的影響，營業利潤較2024年同期銳減近2成。

韓聯社報導，現代汽車29日發布業績報告證實，以合併財報計算2025年營業利潤為11兆4679億韓元（約新台幣2502億元），較2024年同期減少19.5%；銷售額為186兆2545億韓元，較2024年同期增加6.3%，創下歷年最高紀錄，營業利潤率為6.2%。

與此同時，年度淨利潤較2024年同期減少21.7%，為10兆3648億韓元。年度公司全球銷量為413萬8389輛，較2024年同期微降0.1%。

報導分析認為，美國去年4月起對南韓輸美汽車加徵關稅，以及海外銷售激勵增加，對公司盈利能力產生不利影響。現代汽車去年承擔的關稅成本達4兆1100億韓元，若與旗下子公司起亞汽車（Kia Corporation）合併計算，總額更高達7兆2000億韓元（約新台幣1571億元）。

單看去年第4季，現代汽車銷售額達46兆8386億韓元，較2024年同期增加0.5%；營業利潤為1兆6954億韓元，較2024年同期減少39.9%。第4季全球銷售量為103萬3043輛。

