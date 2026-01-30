貴金屬飆到牙醫撐不住！做一顆銀牙賠6300日圓 連「它」也跟著失控

這波貴金屬狂飆，讓日本牙醫大喊撐不住，成為醫療體系裡最沉重的負擔之一。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬價格全面狂飆，這一次連牙醫都發出哀嚎。日媒報導，金價衝破每公克3萬日圓（約新台幣6129元）、銀價翻倍暴漲之際，看似不起眼的「銀牙」卻成了賠錢貨，一顆就讓診所倒貼超過6300日圓（約新台幣1287元），而躲在金價光環背後的「鈀金」，價格同樣悄悄失控。

據報導，貴金屬價格暴漲，對牙科診所來說是一場大災難。專家指出，所謂的「銀牙」，其實是金、銀、鈀等多種貴金屬合金，這對於在日本屬於健保給付項目，費用調整速度遠遠追不上金屬價格暴漲，導致做一顆銀牙平均就可讓診所虧損約6300日圓。

日本牙醫直言，金屬成本上升的速度「已經異常」，赤字只能不斷累積，診所經營壓力明顯加劇。

日媒指出，日本金價不斷刷新歷史新高，29日零售含稅金價更是衝上3萬248日圓（約新台幣6177元）、單日暴漲了2263日圓（約新台幣462元），遠超過市場原先「不太可能再漲」的預期。在金價帶動下，銀價漲勢更為驚人，漲幅甚至超越黃金。

以實際商品來看，1公斤銀條一年內從約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）暴衝至65萬日圓（約新台幣13.2萬元）。就連一支普通銀湯匙，價格也從本來不到6000日圓（約新台幣1225元）翻漲到2萬多日圓（約新台幣4084元），漲勢極為罕見。

除了金與銀，白金與鈀金也同步飆漲。鈀金屬於稀有金屬，廣泛用於銀牙、珠寶，以及汽車排氣系統中的觸媒轉換器。近期價格逼近每公克8000日圓（約新台幣1632元），成為另一個被市場忽略的壓力來源。

據報導，現金貴金屬的漲勢甚至波及奧運，對於即將舉行的冬季奧運會來說，金牌（含純銀500克、純金6克）成本已超過50萬日圓（約新台幣10.2萬元），較一年前暴增數倍，而銀牌成本也突破32萬日圓（約新台幣6.5萬元），讓主辦方的製作成本大幅上升。

不過，對其他產業而言，金屬漲價反而帶來商機。日本汽車拆解業者指出，過去難以回收的排氣系統濾芯，因含有白金與鈀金，如今已能順利變現，甚至成為新的收入來源。

