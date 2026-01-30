大容量又防潑水！UNIQLO這咖後背包被日網推爆 功能評價一次看

日本起家的服飾品牌優衣庫（UNIQLO）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本起家的服飾品牌優衣庫（UNIQLO），以打造能讓所有人生活更加豐富的服裝為目標，提供設計簡約、高品質且兼具機能性的日常服飾而聞名，日本媒體最近指出，UNIQLO推出的「多口袋後背包」（マルチポケットバックパック）具備可整齊收納筆記型電腦、各式 3C 周邊與換洗衣物的充足收納力，同時擁有即使在雨天也能安心使用的防潑水機能，從商務通勤到旅行用途都能廣泛對應。

日媒報導，UNIQLO的「多口袋後背包」容量為 24 公升，內部附有可收納至 15 吋筆記型電腦的專用隔層。其最大特色正如產品名稱所示，擁有多樣化的收納口袋配置，包括正面 2 個、側邊 2 個、翻蓋部位 1 個，以及主收納空間，共6個收納袋，實用性極高。

包款表布採用 100% 尼龍材質，並施以可防止小雨滲入的防潑水加工，目前在日本UNIQLO官網售價為4990日圓（約1035元新台幣）。

實際購買使用的消費者也給出不少回饋，包括：「即使是 15 吋的電競筆電也能輕鬆放入，收納力非常出色」、「口袋多，小物整理起來很方便，作為媽媽包也很優秀」，但也有人指出「底部沒有緩衝墊，放在地上時會顯得軟塌，這點比較可惜」。

UNIQLO推出的「多口袋後背包」獲得日網好評。（圖擷取自官網）

