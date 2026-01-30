土石方新制衝擊施工期 台南擴大建照自動延長2年

因應營建土石方新制上路，台南市府宣布建照、雜照期限自動延長至今年底。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應內政部國土署自今（2026）年1月1日起正式實施「營建剩餘土石方全流向」管理新制，為降低政策上路對營建產業造成的衝擊，同時兼顧工程推動與都市發展需求，台南市政府公告，凡於2023年1月1日至今年12月31日期間領得的建造執照及雜項執照，建築期限一律自動延長2年，無須另行申請。

工務局指出，去（2025）年因營建業面臨缺工、缺料等嚴峻環境，加上配合中央金融政策調整，市府已於去年7月公告，針對2023年至2025年間核發的建造執照，准予建築期限自動延長2年。考量今年起營建剩餘土石方流向管制新制全面上路，對施工期程恐再帶來影響，因此進一步擴大適用範圍至今年12月31日，協助業者因應新制。

請繼續往下閱讀...

工務局表示，延長建築期限是市府配合中央政策所提出的重要配套措施之一，期盼在落實土石方流向管理的同時，協助營建產業逐步調整、順利接軌新制，兼顧工程品質與產業發展，朝向永續、健全的建築環境邁進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法