美股收盤》AI疑慮再起美股走勢分歧 微軟暴跌近10％ 台積電ADR跌0.8％

〔即時新聞／綜合報導〕部份科技公司財報表現不佳，引發市場對AI疑慮再起，微軟財報發布後更暴跌近10%，美股主要指數週四收盤走勢分歧，其中道瓊、費半上漲，標普及那斯達克則是下滑，台積電ADR（TSM）跌0.80%。

聯準會決議維持利率不變，華爾街消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，美股主指週四多收黑，微軟在財報發布後暴跌近10%，道瓊勉強收紅。比特幣下跌逾5%，觸及近兩個月來的低點。不過蘋果（AAPL-US）週四收紅0.68%，盤後股價彈升超1%。

投資人擔憂，即便軟體公司積極導入人工智慧（AI）功能，仍可能被免費或低成本的AI工具顛覆。雖然軟體業者持續加大AI投資，但華爾街並不確定這些支出是否能有效轉化為營收。

除了股市波動，美國總統川普警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，地緣政治風險升溫也牽動市場情緒。原油期貨價格續漲，布蘭特原油突破每桶70美元關卡。

此外，美國參議院未能通過政府資金法案的程序性表決，美國聯邦政府部分停擺的風險升高。若相關立法無法推進，政府關門將於美東時間週六凌晨12點01分正式生效。

市場持續研究美國聯邦準備理事會（Fed）昨天的決策，以及使微軟（Microsoft）與Meta互有漲跌、好壞參半的科技業財報。

道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收49071.56點。

標準普爾500指數下跌9.02點或0.13%，收6969.01點。

那斯達克綜合指數下滑172.33點或0.72%，收23685.12點。

費城半導體指數上漲13.65點或0.16%，收8320.39點。

