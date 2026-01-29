川普、貝森特對美元立場不同調？分析師：2人仍盼美元逐漸走弱

分析師認為，美國總統川普及美國財長貝森特都希望美元走弱。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）28日會後決定維持利率不變，加上美國財長貝森特同日受訪時重申，美國奉行強勢美元政策，一改總統川普前日表態支持美元走弱的發言，29日美元指數一度反彈，但隨後又轉貶，因市場認為，美國政府的立場是支持美元漸貶，而不是急貶。

Fed在28日會後以10票對2票，通過維持利率3.5%至3.75%區間不變，為去年7月以來首見。Fed主席鮑爾表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這意味了在進一步降息前，仍須等待一段時間。

針對市場臆測美國可能考慮進場干預匯市，拋售美元來換取日圓，貝森特在接受CNBC訪問強調，美國「絕對沒有」這麼做，並重申美國奉行強勢美元政策，但強勢美元政策意味了要建立正確的基本面，「如果我們有良好的政策，資金就會流入」。

由於川普27日才表示，對美元走弱感到「舒服」，因為這有利於美國企業，導致美元出現沉重賣壓，貝森特的發言加上Fed維持利率不變，讓疲弱的美元一度獲得支撐，但也沒有維持太久。29日彭博美元現貨指數貶值約0.1%。

Ericsenz Capital投資長 Damien Loh表示：「貝森特在美元立場上故意採取戰略模糊策略，川普最初倡導的全面性弱勢美元政策可能會演變成失控局面，因此貝森特試圖加以緩和，但他們仍希望美元逐漸走弱。」

過去1年，美元因為所謂的「貨幣貶值交易」（debasement trade）而走弱，它是1種投資策略，指投資人因擔憂美國的巨額債務、政策不確定性和逐漸增加的孤立，而對美元購買力長期下滑感到恐慌，進而將資金轉向購買黃金、白銀等貴金屬或稀缺性資產以對沖風險。

彭博美元現貨指數今年已下跌逾2%，去年則下跌8.1%。今年以來黃金現貨價格上漲約30%，29日已突破每盎司5500美元；今年白銀價格則上漲逾6成，29日每盎司突破120美元，雙雙創下歷史新高。

