Chrome不再只是瀏覽器？Google宣布更新 讓AI替你「上網辦事」

〔記者邱巧貞／台北報導〕Google正式揭開「瀏覽新時代」序幕。Google28日在官方部落格宣布，正在為macOS、Windows與Chromebook Plus推出一系列Gemini in Chrome更新，將最新一代AI模型Gemini 3深度整合至瀏覽器中。

這次更新的重點，在於把Gemini打造成隨時可用的瀏覽助手，透過全新的「側邊面板體驗」，使用者即使在不同分頁之間切換，Gemini也能持續提供跨網頁、多工處理的即時協助，讓各種查資料、整理資訊等工作更有效率，且不必中斷原本的工作流程。

Google指出，全新的側邊面板設計，讓Gemini能隨時伴隨在瀏覽過程中，使用者可在主分頁持續專注核心任務，同時利用側邊面板比較不同網站的產品選項、彙整評論重點，甚至在繁雜的行事曆中協助找出合適的空檔時間，讓多工處理更直覺。

同時，Google也把Nano Banana的影像轉換功能直接帶入Chrome。使用者不需下載或重新上傳圖片，只要在側邊面板輸入指令，就能即時在原頁面內轉換圖片內容，無論是室內設計靈感發想，或將研究資料轉化為資訊圖表，都能快速完成。

Gemini in Chrome也支援連接應用程式（Connected Apps），可整合Gmail、Calendar、YouTube、Maps、Google Shopping與Google Flights等，Google舉例，若使用者需要出差訂機票，Gemini能自動從舊郵件擷取會議資訊、參考航班建議，甚至協助草擬通知同事的電子郵件，串起完整工作流程。

Google進一步預告，未來數月將把「Personal Intelligence個人智慧」導入Chrome，系統可在使用者同意的前提下，記住過往對話與瀏覽語境，提供更貼近個人需求的主動式建議。Google 強調，所有應用程式連接皆可隨時中斷，確保使用者對資料與隱私保有掌控權。

在效率升級方面，Google為美國的AI Pro與AI Ultra訂閱者推出「Chrome auto browse自動瀏覽」，這一套代理式AI機制，可代表使用者執行多步驟任務，例如比對不同日期的機票與飯店價格、填寫冗長表單、整理稅務文件，甚至管理訂閱等，協助節省大量時間。

auto browse甚至能辨識圖片內容、搜尋相似商品、加入購物車並套用折扣碼；若使用者授權，還能搭配Google密碼管理員處理需登入的流程。

Google表示，這波更新不只是加入AI功能，而是希望讓Google Chrome從單純的瀏覽工具，進化為真正理解使用者需求、能主動協助完成任務的智慧夥伴，為瀏覽體驗開啟全新時代。

