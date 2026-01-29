我國金融三業去年賺9880億元 史上次高

金管會舉行新春記者會。圖中為金管會主委彭金隆、左一為金管會副主委陳彥良、右一為金管會副主委莊琇媛。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天舉行新春記者會，公布金融三業去年全年自結稅前盈餘9880億元，年減6.69%，雖然沒有突破兆元大關，仍是史上第二高，僅次於2024年的1兆588億元，顯示金融業維持榮景；其中，「銀行業」與「證券業」獲利表現雙雙創下史上最高紀錄，至於「保險業」因提列「外匯價格變動準備金」，獲利表現被壓縮，去年保險業獲利只有1937億元、年減43.28%。

金管會在每年一月舉行新春記者會，並在這個時間公布金融三業的獲利數字。若合併來看，金融三業去年全年獲利9880億元，為史上次高。

若金融三業分別來看，首先，以「銀行業」最賺，全年稅前盈餘達6279億元，年增11.01%，獲利占比63.55%，換言之，金融業獲利是靠銀行業撐起大局；其次是證券期貨業為1664億元、年增9.69%；至於保險業為1937億元、年減43.28%。

依本國銀行資本適足率及資產品質、保險業資本適足率及淨值比率等數據，金融韌性尚稱穩健。

金管會綜合規劃處處長劉秀玲今天表示，綜合來看，去年銀行業與證券期貨業表現出色，獲利明顯高於前年；相較之下，由於保險業因提列外匯價格變動準備金，導致獲利較2024年明顯低，不過，長期而言，可使保險業更能因應匯率波動風險，讓經營體質更穩健。

在國際金融情勢方面，國際貨幣基金（IMF）預測今（115）年全球經濟成長率3.3%，惟持續面臨多項不確定性因素：AI前景、美國貿易政策衝擊、地緣政治衝突、主要國家與其他央行政策路徑、中國大陸經濟動能等。

金管會在2026年，訂定六大施政重點如下：

1、包括強化防制詐騙法制架構與措施、持續實施「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」、規劃訂定「獎勵本國銀行辦理五大信賴產業放款方案」、推動「信託業務發展策略藍圖」等。

2、證券期貨業部分包括持續推動「亞洲創新籌資平臺」計畫、持續推動VASP專法立法及研訂相關授權子法、持續推動上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則等。

3、保險業部分包括鼓勵保險業投資國內公共建設、社會福利事業及五大信賴產業、因應我國實施IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS），強化壽險業資產負債管理、資本韌性及永續經營能力相關措施、持續滾動檢討新一代清償能力制度規範、健全保險商品結構等。

4、持續辦理銀行申請採用信用風險內部評等法計提資本、持續辦理一般檢查及專案檢查，以維護金融穩定、推動金融資安韌性發展藍圖、辦理金融重大資安事件應變情境演練、提升資安檢查強度、持續將金融消費者保護列為金融檢查重點等。

5、金融創新及永續部分包括推動「金融科技發展與創新實驗條例」修法、啟動永續指引第三版及補助提案、持續推動數位保險公司發展、持續推動銀行監理資料數位申報暨分析機制、持續推動國際交流合作等。

6、強化多元金融商品與顧問諮詢服務，促進財富管理業務、鼓勵投信業者發展多元商品等。

