台股回落、美元反彈！ 新台幣結束連5紅收31.327元

新台幣結束連5紅，收在31.327元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股漲多回檔修正，加上美元由低點反彈，新台幣兌美元匯率今日隨台股結束連續5天的升值走勢，最後收在31.327元、貶值0.7分，成交量19.245億美元。

台股今日開高走低，下跌267.55點，收在32536.27點，三大法人合計賣超16.6億元。其中，外資仍續買超146.59億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價早盤也持續衝高，盤中最高升抵31.27元，續改寫波段新高後，隨台股拉回，台幣升勢也同步放緩，不過多數時候仍維持在31.3元附近震盪整理，收盤前意外翻黑，令市場猜測，央行再度進行尾盤調節，應該是不希望台幣單向升值預期太強，且多數亞幣也隨美元反彈回落，台幣順勢收貶，也不太突兀。

聯準會（Fed）昨日一如市場預期為降息按下暫停鍵，也為暗示未來是否繼續降息，加上美國財長貝森特出面表態，表示美國仍偏好強勢美元政策，澄清未干預日圓匯率，貝森特言論使美元由近4年低點反彈。

根據央行統計，美元指數今日反彈0.06%、日圓重貶0.43%、韓元也大貶0.31%、新幣貶值0.21%，相較之下，台幣與人民幣皆小貶0.02%，表現相對抗貶。

匯銀人士指出，儘管台股回跌，但外資持續買入台股，資金行情尚未結束，在美元反彈力道偏弱下，台幣偏強走勢仍將延續，農曆年前有機會往31元整數關卡靠攏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法