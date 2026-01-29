超級甜甜價來了！麝香葡萄竟殺到比櫻桃更便宜

韓國晴王麝香葡萄供應過剩，價格走跌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國晴王麝香葡萄（Shine Muscat）因供應過剩，去年底在韓國的價格已比往年同期大跌54%，台灣的進口價也持續下修，本週已見到每台斤180元以下，比智利櫻桃更便宜，台北民生社區1傳統市場攤商稱，從來沒見過這麼便宜的韓國麝香葡萄。

曾經被韓國視為高檔水果的晴王麝香葡萄，如今由於市場供應量爆增，價格大幅下跌。根據韓媒披露，去年第四季2公斤裝的晴王麝香葡萄價格一度跌破1萬韓元（約台幣220元），隨後平均零售價大約落在1萬1500多韓元（約台幣253元）。

請繼續往下閱讀...

業內專家指出，種植面積的快速擴張是晴王麝香葡萄是暴跌的主要原因。由於高利潤廣為人知，許多農民瘋狂搶種，導致供應量激增。這種供應過剩，加上管理不善，造成葡萄品質的下降，價格走跌。

北部傳統市場所販售的韓國晴王麝香葡萄價格變得更優惠。（讀者提供）

由於價格下殺，台北傳統市場的所販售的晴王麝香葡萄在2026年出現甜甜價，台北民生社區1傳統市場的價格近日降至每台斤180元以下，攤商喊出每台斤177元的超級優惠價，吸引許多婆婆媽媽採買，也是年前餽贈親友的好選擇。

攤商老闆坦言，這麼便宜的韓國麝香葡萄賣真的沒見過，而且還比智利櫻桃更優惠，目前智利櫻桃價格略微回升，傳統市場每台斤大約落在199-220元左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法