別再傻追英特爾！買台積電才是2026最佳選擇 外媒曝完勝理由

美媒認為，台積電股票才是2026年的更好選擇。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報道〕投資媒體《The Motley Fool》指出，別再看英特爾了，台積電才是2026年的更好選擇。報導認為，對於想要掌握AI基礎建設浪潮的投資人而言，市場上其實有檔更公正、也更值得信賴的股票，而且是英特爾的主要競爭對手，那就是台積電。

報導認為，台積電雖然不像英特爾那樣家喻戶曉，它不賣自有品牌產品，總部也設在台灣，而不是美國。不過，這家公司市值高達1.8兆美元，是全球最有價值的企業之一，也是全球科技產業領導者的核心角色。包括蘋果、輝達、超微（AMD）、博通（Broadcom）等科技產業，皆高度仰賴台積電代工生產晶片。

請繼續往下閱讀...

台積電代工全球超過一半的晶圓，估計掌握約90%的先進製程。如此壓倒性的市佔率，為台積電建立了難以撼動的競爭優勢，而公司財務表現也完美印證了這一點。在AI熱潮帶動下，台積電交出亮眼的成績單。

目前，台積電有77%的比重來自先進製程晶片。如此一來，台積電本益比約為32，估值僅略約為標普500指數，仍具吸引力。過去，台積電股價常因設定地址台灣、部分投資人擔心中國可能會入侵而被折價看待。

長期來看，台積電更是股市中的大贏家，過去10年股價累計上漲超過1000%。

英特爾主要業務一是IC設計部門，二是製造及晶圓代工部門。過去，英特爾只為自家產品生產晶片取得成功，但在2021年進行重組，正式對外開放代工服務，並吸引包括亞馬遜的部分客戶。

英特爾將晶圓代工業務的未來，押注在先進的製程技術上，例如近期推出的18A，以及預計於2028年量產的14A。這些技術確實有潛力讓英特爾成為台積電真正的競爭對手。然而，英特爾真正構成挑戰可能還需要數年時間，加上英特爾為了打造代工業務，每年在晶圓代工部門仍將耗資億美元。

報導說，目前英特爾的股價估值已高於台積電，儘管其營收持平，且以美國通用會計準則（GAAP）計算處於虧損狀態。反觀台積電，預計至2029年，將約25%的年複合成長率持續成長，目前其超過一半的營收都轉化為營業利潤。

英特爾的轉型故事或許相當有吸引力，但從風險與效益的角度來看，台積電無疑是更安全的選擇。只要AI熱潮持續，台積電就達到極高機率，並持續刷新大盤表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法