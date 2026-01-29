5個理財錯誤恐讓你「後悔一輩子」 小心晚年只能靠泡麵度日

美媒警告犯這5個退休規劃錯誤，會讓你後悔一輩子。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕只要犯下其中任何一個金錢錯誤，你的黃金退休生活，可能只能靠泡麵度日。美媒報導，隨著退休時間逼近，需要思考的事情越來越多，然而，有5個退休規劃錯誤千萬別犯，否則你一輩子恐怕都會後悔。

1.不做規劃，其實就是在規劃失敗：退休理財計畫，就像是一張地圖，幫你規劃通往退休目標的最短路徑。你退休後要做什麼、在哪裡生活、需要多少花費、錢從哪裡來，都是計畫的一部分。就算接近退休時想法改變，也完全沒問題，因為那是你的計畫，隨時可以調整。覺得規劃很複雜嗎？確實如此。投資選擇、稅務、退休年齡等，都是必須考量的變數。這也正是為什麼，退休規劃可能是人生中最需要專業協助的時刻。一位合格、有經驗的理財規劃師，能避免你迷路，並協助你順利抵達目的地。

請繼續往下閱讀...

2.該昨天開始的事，卻一拖再拖：根據一項調查，美國人最大的財務遺憾，就是退休存得不夠，而原因往往只有一個，就是拖延。許多人總是告訴自己「等收入再高一點再開始」、「等接近退休再說」。但事實是，拖得越久，補救的難度就越高。簡單來說，早點開始、金額小一點，遠勝過晚點開始、金額再大。如果你已經落後退休進度，理財顧問可以協助你補救，計算還需要投入多少資金才能達成目標。除了投資建議，顧問也能在預算管理與債務清償上提供指引。

3.退休得太早，或太晚：若你正考慮退休，或許已開始幻想辭職後四處旅行的生活。但在做出決定前，仍有許多現實因素需要審慎評估，例如，壽命可能比預期更長、突如其來的健康問題，或財務狀況惡化，迫使你縮減開支。

這並不是說不能提早退休，而是應該模擬各種情境，確保你的退休金足以支撐一輩子的生活開銷。相反地，若你對財務狀況沒有把握，也可能因為焦慮而工作得比必要更久。與其活在不確定中，不如清楚掌握自己擁有什麼、還需要多少，讓自己只工作到「想工作為止」。

4.找錯理財顧問：無論是累積財富，還是確保退休生活無虞，選擇理財顧問都是人生中的重大決定。但現實是，理財顧問良莠不齊，找錯人，情況甚至可能比原本更糟。

5.承擔過高風險，或風險太低：風險是一把雙面刃，風險過高，可能讓你失去辛苦存下的退休金；但風險過低，又可能被通膨慢慢侵蝕購買力。退休後的資金，一旦損失，幾乎沒有彌補機會。因此，隨著年齡增長，許多人傾向選擇低風險投資。然而，若完全不承擔風險，看似安全，實際上卻可能隱含另一種危險。

退休投資的關鍵在於「平衡」，既要有穩定、可預期的收入來源，也需要一定程度的成長型資產，以對抗通膨。這種策略，往往需要結合保守型投資與適度的股票或抗通膨資產配置。你可以選擇自行學習，也可以在退休前與退休後，尋求專業投資顧問的協助與指引。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法