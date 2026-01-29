安泰銀統籌主辦兆基屋管12億元聯貸

安泰銀行統籌主辦兆基屋管聯貸案，由安泰銀行總經理徐世偉（左）代表銀行團與兆基屋管董事長李建成（右）正式簽約。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安泰銀（2849）統籌主辦兆基屋管公司3年期12億元聯貸案，今（29）日由安泰銀行總經理徐世偉代表銀行團與兆基屋管董事長李建成正式簽約。該案原擬募集10億元，最終以12億元簽約完成募集，顯示銀行團對兆基屋管營運體質、產業地位及長期發展潛力的高度肯定。

安泰銀表示，此次聯貸的資金，除用於償還兆基屋管既有金融借款外，另有充實兆基屋管中長期資本支出及營運資金需求。本案由該行擔任統籌主辦銀行，一銀、彰銀及兆豐票券擔任共同主辦銀行，並獲農業金庫與永豐銀等金融機構共同參與，展現金融業對租賃住宅服務業及社會住宅包租代管計劃的認同。

安泰銀行總經理徐世偉表示，兆基屋管經管的物件數已達2萬8000件、遍及全台，是台灣住宅租賃市場第一大品牌，長期深耕住宅租賃與不動產服務管理領域，積極配合政府社宅政策，提供專業管理服務。安泰銀行本次統籌主辦兆基屋管聯貸，除了展現安泰銀行在聯貸籌組與企業金融領域的專業能力，也期許發揮普惠金融的影響力。

兆基屋管董事長李建成強調，兆基屋管已進行現金增資並規劃IPO，此次聯貸案資金到位後，將有助強化兆基屋管財務結構，支應公司未來中長期資本支出與營運需求，進一步擴大其在社會住宅與租賃市場的服務量能，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續城市與社區」及「減少不平等」等核心精神。

