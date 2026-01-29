央行理監事會議紀錄曝光，房市管制不退場有三大顧慮。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年12月理監事會後宣布，國銀房貸總量管制將回歸銀行自主管理，但第七波選擇性信用管制措施仍維持未鬆綁。今（29）日公布的理監事會議紀錄揭露背後三大考量，包括不動產貸款集中度仍偏高、房價水準居高不下，以及房貸負擔率偏高可能衍生的違約風險。

會議紀錄顯示，多數理事肯定現行信用管制措施已展現初步成效。不過，有理事指出，不動產貸款集中度雖已下降，仍高於第一次實施信用管制時的水準，加上房價所得比及房貸負擔率仍偏高，民眾購屋壓力沉重，短期內仍須審慎觀察。

另有理事認為，在房價仍處高檔情況下，持續維持管制有其必要；且自2026年起，銀行不動產貸款總量將回歸由各銀行內部控管，可更兼顧銀行經營特色，使政策執行更為精準。

也有理事指出，目前不動產貸款逾放比低於整體放款逾放比，顯示銀行在相關授信風險控管上表現良好。不過，在房貸利率走升情況下，仍須進一步評估對民眾購屋負擔的影響。尤其針對新青安貸款，未來利率補貼取消及寬限期屆滿後，對借款人還款能力的衝擊，亦有必要提前掌握。

此外，理事也關注房貸利率上升對不動產交易量的影響。隨著投機需求逐步退場，未來房價走勢將更取決於供給面因素，相關變化仍待觀察。

多位理事特別提及房貸負擔率的重要性。有理事指出，在高房價環境下，全國房貸負擔率已高於合理可負擔的30%，而房貸負擔率與違約率具有關聯性，進而影響金融穩定。不過，也有理事認為，銀行不動產放款違約率偏低，僅以房貸者所得判斷違約風險並不全面，部分購屋族可能獲得家庭資金支援，但房貸負擔率仍是重要觀察指標之一。

