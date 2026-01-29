美光總裁拜會賴總統 台南廠上午原安排開工典禮

美國記憶體大廠美光擴大在台投資。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕總統賴清德於今（29）日下午5點多會晤記憶體大廠美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。半導體業界透露，美光是台灣最大的外商，投資超過上兆元，原預計在今天上午舉行台南廠開工典禮，並對外邀請相關業界參與，但後來因故取消，美光未說明原因。

業界知情人士也表示，美光其實擬購買力積電銅鑼廠之前，也就是約元月上旬，美光高層就已來台拜會政府高官，表達擴大投資台灣的意願，爭取政府支持，並了解水電等資源配合情形，政府也相當力挺美光，相關部會對於美光購買力積電銅鑼廠抱持樂觀其成態度。

力積電於本月17日宣布與美光簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成。美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈。

力積電銅鑼廠賣給美光不包括設備，一座12吋廠包括30萬平方公尺無塵室與廠務設施。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，將順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務體質，力積電還將在通過美光認證後被納入美光DRAM先進封裝供應鏈，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，對力積電優化營運體質也有助益。

