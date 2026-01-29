YouTube Shopping聯盟即日啟動！創作者滿足「4大條件」就能開始賺

台灣創作者經濟持續擴張，龐大的創作者社群規模與成長動能，已成為市場矚目的焦點，YouTube今宣布「YouTube Shopping聯盟計畫」在台灣上線。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣創作者經濟持續擴張，龐大的創作者社群規模與成長動能，成為市場矚目的焦點。YouTube29日宣布與蝦皮購物在台啟動全新聯盟合作，YouTube強調，創作者所追求的不僅是收入，更是長期成長與影響力的累積，因此，平台持續拓展多元變現模式，並不斷尋找新方法，協助創作者擴大影響力、創造更高價值。

在此背景下，YouTube正式宣布「YouTube Shopping聯盟計畫」在台灣上線。符合資格的創作者，即日起可在影片中標記並推薦喜愛的商品，透過觀眾購買行為賺取分潤收益，YouTube也特別指出，台灣是全球最早開放該聯盟計畫的市場之一，顯示對台灣創作者生態的高度重視。

事實上，YouTube已在其他市場見證此模式的潛力。以韓國為例，曾有創作者在加入YouTube Shopping聯盟計畫後，整體營收成長高達20倍，顯示只要具備合適工具，創作者的影響力即可轉化為可觀的商業成果。

YouTube也指出，據調查顯示，超過九成台灣觀眾認為YouTube是所有平台中「信任度最高」的平台；其中，高達八成Z世代觀眾表示，他們非常信任YouTube上的創作者。同時，觀眾表示亦會透過創作者內容獲得新的產品靈感。

YouTube表示，過去第一方購物功能僅能服務少數創作者，因此，推出Shopping聯盟計畫，目標在於降低門檻，讓更多創作者能將多年累積的信任，轉化為更輕鬆、有效的變現能力。

透過該計畫，創作者無需自有產品，也不必拍攝制式業配內容、反覆與業務或廣告主對稿，更無須承擔團購或銷售壓力。平台已串接數千萬項商品與品牌，創作者只需專注分享自己真正喜歡、實際使用的產品，無論是旅行時使用的相機、影片中出現的咖啡，或日常生活的小物件，都能直接在影片中標記，讓「分享」本身成為一種專業價值。

此外，產品標記也解決了觀眾長期以來的使用痛點。過去常見的留言如「外套哪裡買？」、「口紅色號是什麼？」，往往因資訊分散或需跳出App而中斷體驗；如今，觀眾可在產生購買慾望的當下直接行動，將詢問轉化為購買。至於參與資格，YouTube指出，只要符合以下條件，即可立即加入YouTube Shopping聯盟計畫：

1：已加入YouTube合作夥伴計畫。

2：頻道訂閱人數達5000人以上。

3：頻道類型非音樂藝人或官方音樂頻道亦非兒童取向內容。

4：頻道所在地設定為台灣。

