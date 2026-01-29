特力屋管家進駐智生活 雙強聯手佈局6大居家換新服務

農曆春節假期即將到來，家戶除舊佈新需求激增，居家產業領導品牌特力屋（7867）宣布與全台最大智慧社區服務平台智生活（7836）聯手，特力屋管家正式進駐智生活App，提供6大居家換新服務，特力屋會員也可透過特力屋管家預約智生活居家清潔服務。（特力屋提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕農曆春節假期即將到來，家戶除舊佈新需求激增，居家產業領導品牌特力屋（7867）宣布與全台最大智慧社區服務平台智生活（7836）聯手，特力屋管家正式進駐智生活App，提供6大居家換新服務，特力屋會員也可透過特力屋管家預約智生活居家清潔服務。

特力屋觀察近年管家服務預約數據，消費者對衛浴設備、地板換新、油漆塗刷、燈具選購、空調選購及窗簾選購6大居家換新項目需求最高，特力屋管家6大熱門服務導入智生活，即日起一鍵即可輕鬆預約6大居家換新服務。

特力屋表示，和智生活聯手將形成一個全台最大、最多元的到府居家服務平台，也讓特力屋從大型店走向社區店，再透過手機將特力屋管家服務直接推送至智生活300萬社區用戶的手機中，一站滿足消費者居家服務多元期待。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，智生活在社區居家便民服務上具備高度整合性，特力屋管家專業服務能量則與社區住戶會員需求精準對接，提供居家大小事解決方案，並可持續擴大建立全台居家服務生態圈。

智生活董事長林子皓則表示，智生活已導入超過一萬個社區、達300萬用戶，並嚴選多項到府及便利生活的服務項目及每一間廠商，不僅提升社區用戶、管委會及物業公司對智生活服務平台的黏著度，也累積了大量的用戶行為數據，開發更多社區真正需求的資料庫。

這次和特力屋結合，希望借重特力屋在居家修繕、裝修等方面的專業，除了能滿足用戶的多元需求，更能共同加速擴充居家生態圈範疇。

特力屋強調，未來雙方在現有合作基礎上，將可擴充更多服務項目，涵蓋商品、安裝、居家換新、修繕及空間優化等，持續實現「家的大小事，一輩子都是特力屋的事」企業願景。

