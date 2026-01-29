投信賣不停56萬存股族淪俎上肉！這檔金融遭連19砍最慘

投信賣不停56萬存股族淪俎上肉！中信金金遭連19砍霸榜。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（29日）在台積電飆1835元新高，指數同步大漲登32996點新高，不過，在晶圓雙雄大翻車，加上近期熱門的面板、ABF載板、記憶體等賣單釋出，指數直線下挫，終場跌267.55點，投信則連18賣，今賣超29.04億元，而6金融則淪為主要提款機，其中又以擁有逾56萬股東的中信金最慘，不僅遭連19砍，今倒貨7223張霸榜，雖然投信賣不停，但外資反手承接，今買超1.6萬張，受此激勵，股價逆揚，終場漲1.56%，收52元，成交量放大到4.07萬張。

投信週四買超前10大個股，依序為中信金（2891）7223張、富邦金（2881）4286張、長榮航（2618）3747張、國泰金（2882）3555張、元大金（2885）3044張、華航（2610）2866張、玉山金（2884）2841張、台新新光金（2887）2630張、亞泥（1102）2612張、矽力*KY（6415）2214張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法